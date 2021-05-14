© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
La chauve souris enragée de Jean-Marie Bigard... un parallèle saisissant avec la “crise“ covid !
Follow
0
Share
Report
31 views • May 14, 2021
https://www.dailymotion.com/video/x5bduq
La chauve souris enragée de Jean-Marie Bigard... un parallèle saisissant avec la “crise“ covid !
Un parallèle saisissant entre la peur panique irrationnelle de la chauve-souris enragée du sketch de Jean-Marie Bigard (au passage, intéressant de raccrocher à la fable des pangolins et des chauve-souris du marché de Wuhan enragés eux aussi, au virus sars-cov2) qui fait envisager tous les scénarios possibles même les plus fous et le narratif officiel depuis un an et demi.
Démonstration par l'absurde du basculement par la peur dans un monde de déraison avec la personnalisation d'un monstre, ennemi invisible doté de volonté de tuer.
Tous les Dr Knock et vendeurs ou promoteurs de solutions "protectrices" auront un contrôle total sur le narrateur. Au besoin elles sauront raviver ses terreurs enfouies.
On retrouve aussi le même procédé chez Orwell dans 1984, à la fin du roman, O'Brien a besoin de découvrir de quoi Winston a le plus peur, ce qui le terrifie le plus, pour briser les barrières psychiques et entrer en lui, c'est le levier qui lui permet de s'emparer de son esprit et d'en prendre le contrôle.
Robert Kennedy Jr. à Berlin le 29 août 2020 - https://www.brighteon.com/7b31d775-f20b-4de6-b858-162320436aa7 :
Il y a 75 ans, Hermann Göring a témoigné au procès de Nuremberg, et on lui a demandé "Comment avez-vous fait pour que les allemands acceptent tout cela ?".
Et il a dit : "C'est une chose facile, cela n'a rien à voir avec le nazisme. Cela a à voir avec la nature humaine. Vous pouvez le faire dans un régime nazi, dans un régime socialiste, dans un régime communiste, vous pouvez le faire dans une monarchie et une démocratie. La seule chose dont un gouvernement a besoin pour transformer les gens en esclaves est la peur. Et si vous pouvez trouver quelque chose pour les effrayer, vous pouvez leur faire tout ce que vous voulez."
Passant de l'individu à la société, dans le roman d'Orwell c'est la scène des "2 minutes de la haine", toutes les dictatures ont besoin de construire l'image d'un ennemi du peuple invisible et sournois justifiant l'état d'urgence et de guerre permanentes et ses mesures liberticides "provisoires".
La chauve souris enragée de Jean-Marie Bigard... un parallèle saisissant avec la “crise“ covid !
Un parallèle saisissant entre la peur panique irrationnelle de la chauve-souris enragée du sketch de Jean-Marie Bigard (au passage, intéressant de raccrocher à la fable des pangolins et des chauve-souris du marché de Wuhan enragés eux aussi, au virus sars-cov2) qui fait envisager tous les scénarios possibles même les plus fous et le narratif officiel depuis un an et demi.
Démonstration par l'absurde du basculement par la peur dans un monde de déraison avec la personnalisation d'un monstre, ennemi invisible doté de volonté de tuer.
Tous les Dr Knock et vendeurs ou promoteurs de solutions "protectrices" auront un contrôle total sur le narrateur. Au besoin elles sauront raviver ses terreurs enfouies.
On retrouve aussi le même procédé chez Orwell dans 1984, à la fin du roman, O'Brien a besoin de découvrir de quoi Winston a le plus peur, ce qui le terrifie le plus, pour briser les barrières psychiques et entrer en lui, c'est le levier qui lui permet de s'emparer de son esprit et d'en prendre le contrôle.
Robert Kennedy Jr. à Berlin le 29 août 2020 - https://www.brighteon.com/7b31d775-f20b-4de6-b858-162320436aa7 :
Il y a 75 ans, Hermann Göring a témoigné au procès de Nuremberg, et on lui a demandé "Comment avez-vous fait pour que les allemands acceptent tout cela ?".
Et il a dit : "C'est une chose facile, cela n'a rien à voir avec le nazisme. Cela a à voir avec la nature humaine. Vous pouvez le faire dans un régime nazi, dans un régime socialiste, dans un régime communiste, vous pouvez le faire dans une monarchie et une démocratie. La seule chose dont un gouvernement a besoin pour transformer les gens en esclaves est la peur. Et si vous pouvez trouver quelque chose pour les effrayer, vous pouvez leur faire tout ce que vous voulez."
Passant de l'individu à la société, dans le roman d'Orwell c'est la scène des "2 minutes de la haine", toutes les dictatures ont besoin de construire l'image d'un ennemi du peuple invisible et sournois justifiant l'état d'urgence et de guerre permanentes et ses mesures liberticides "provisoires".
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.