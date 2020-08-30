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Robert Kennedy Jr. Discours historique du 29 août 2020 à Berlin «Ich bin ein Berliner» [VOSTFR]
luciole
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31 views • August 30, 2020
29 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=2saebN1OU1o
Miniver 1984 : https://www.youtube.com/channel/UCkbHXhsMakgklAQ_1Z5wsDA

Il y a 75 ans, Hermann Göring a témoigné au procès de Nuremberg, et on lui a demandé "Comment avez-vous fait pour que les allemands acceptent tout cela ?".
Et il a dit : "C'est une chose facile, cela n'a rien à voir avec le nazisme. Cela a à voir avec la nature humaine. Vous pouvez le faire dans un régime nazi, dans un régime socialiste, dans un régime communiste, vous pouvez le faire dans une monarchie et une démocratie. La seule chose dont un gouvernement a besoin pour transformer les gens en esclaves est la peur. Et si vous pouvez trouver quelque chose pour les effrayer, vous pouvez leur faire tout ce que vous voulez."

Discours historique de Robert Kennedy Jr. à Berlin le 29 août 2020.
Il parle de plusieurs sujets dont la 5G, le Covid19, la crise actuelle, Big Pharma, du nazisme etc.

«Ich bin ein Berliner» («Je suis un Berlinois»)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ich_bin_ein_Berliner

☑️ Vidéos originales : https://youtu.be/OIVYT796dNo
https://www.youtube.com/watch?v=xIW8QPK6F_Q

Me suivre sur les differents réseaux :
☑️ https://lbry.tv/@Miniver:4
☑️ https://www.facebook.com/Miniver1984

📧 Miniver1984@protonmail[.]com

Merci à vous.
Keywords
bigpharmalibertecovid19gouvernement par la peur
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