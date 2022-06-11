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JUSTIN BIEBER HAS VAXX DAMAGE - BELLS PALSY IS A SIDE EFFECT FROM THE KILLER GOF MRNA COV19 BIO-WEAPON JAB - SORRY JUSTIN THEY WANT YOU DEAD! - A DIED SUDDENLY COMING! OR SHORT ILLNESS??
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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345 views • June 11, 2022

WE WARNED YOU! - VAXX DEATHS ARE THROUGH THE ROOF - IT WAS A BIO-WEAPON NOT A "VACCINE" - https://www.brighteon.com/b6941faf-247d-418a-9007-9109eaf2a6a2

EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

UNEXPECTED DEATH OR DIED SUDDENLY OR EVEN UNTIMELY DEATH ,THANK DONALD TRUMP THE FARTHER OF THIS  "VACCINE" MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/CCh17WhV0NKA/

uk leave the kids alone! - EUGENICS UK AND ZIO JAVED IS A MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/c5vNwoxyuBOj/

THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016

RON DEATH SANTOS IS A LYING MURDERING BASTARD - A ZIO ASS LICKER - https://www.bitchute.com/video/V9mJzYxrEguh/

GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f

WATCH THE WATER ON STEROIDS! 5G AND YOU! - 5G AND YOU! - "THE REAL" WATCH THE WATER!-https://www.brighteon.com/e6d7d786-2e99-4186-9f6c-dcb1a88a0baf

DR MIKE YEADON -https://www.bitchute.com/video/DwDt2sByItiA/

THE RECEIPTS - DR DAVID MARTIN -https://www.brighteon.com/8601f34b-13e5-4dad-a2c9-8d796f65bf47

SMALLPOX smallpox - https://www.brighteon.com/3d94c5de-48f9-4151-b8e8-6d2688c61231

THE OTHER SIDE OF "FAME" - A DEAL WITH THE DEVIL! - https://www.brighteon.com/84da2d3e-532b-4db2-b146-da1788b46202

GOVERNMENT AND MEDICAL MASS GENOCIDE! ITS REAL FOLKS! - JUST LIKE A MOVIE!https://www.brighteon.com/62cfc51a-2b11-4db2-afa9-3496e9db1c3e

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