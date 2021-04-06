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Beprotnamio Karuselė 2,5
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26 views • April 06, 2021
Ryšium su tuo, kad buvo laikinai blokuotas pagrindinis Youtube kanalas:
https://www.youtube.com/channel/UCcPuczuAivE1vnAmJyATczw
youtube, atsarginis kanalas:
https://www.youtube.com/channel/UCsjci607r9iTZbt766XpNrQ
telegrame: https://t.me/atsakingi
Prenumeruokite ir dalinkites, einam teisinga linkme!!!!
Rumble:https://rumble.com/vffhqj-beprotnamio-karusel-25.html
Nuorodos:
http://www.adrreports.eu/lt/search_subst.html#
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56422415
https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development
https://www.bbc.com/news/uk-56052673
https://www.nytimes.com/2021/03/25/health/coronavirus-children-vaccinations-pfizer.html
https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=79255eaa219140dfa65c01ae95ed143b
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1381784/proverzis-ir-vilkinimas-marijampoleje-neikalbejus-senjoru-vaxzevria-sulauke-policininkai-ir-pardavejai-galima-gauti-prieda-prie-algos?utm_medium=Social&;utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3rGRFUufQyFyMpbkMRpbwiWr4wHRz4dw0T1sDvoIhM4DrzWaWomXaAugA#Echobox=1617727779
https://www.brighteon.com/d775f34e-e244-4355-bdec-3b78a862fd94
https://www.youtube.com/channel/UCcPuczuAivE1vnAmJyATczw
youtube, atsarginis kanalas:
https://www.youtube.com/channel/UCsjci607r9iTZbt766XpNrQ
telegrame: https://t.me/atsakingi
Prenumeruokite ir dalinkites, einam teisinga linkme!!!!
Rumble:https://rumble.com/vffhqj-beprotnamio-karusel-25.html
Nuorodos:
http://www.adrreports.eu/lt/search_subst.html#
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56422415
https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development
https://www.bbc.com/news/uk-56052673
https://www.nytimes.com/2021/03/25/health/coronavirus-children-vaccinations-pfizer.html
https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=79255eaa219140dfa65c01ae95ed143b
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1381784/proverzis-ir-vilkinimas-marijampoleje-neikalbejus-senjoru-vaxzevria-sulauke-policininkai-ir-pardavejai-galima-gauti-prieda-prie-algos?utm_medium=Social&;utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3rGRFUufQyFyMpbkMRpbwiWr4wHRz4dw0T1sDvoIhM4DrzWaWomXaAugA#Echobox=1617727779
https://www.brighteon.com/d775f34e-e244-4355-bdec-3b78a862fd94
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