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Claudia Fernety - It's Not Normal | ANTI-LOCKDOWN SONG | 432hz [hd 720p]
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69 views • November 29, 2021
Song: It's Not Normal - ANTI-LOCKDOWN SONG
Artist: Claudia Fernety
Original Format: MP4 / 440hz
Current Format: MP4 / 432hz
License: Public Domain
LYRICS: YES
LYRICS IN VIDEO: YES
SRT FILE: NO
Hashtags: #music #lockdown #scamdemic
Metatags Space Separated: music lockdown scamdemic
Metatags Comma Separated: music, lockdown, scamdemic
LISTEN / DOWNLOAD:
Original On YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=umKy6CNkAEE
On BitChute: https://www.bitchute.com/video/faDxtXIumwjG/
On Minds: https://www.minds.com/newsfeed/1311838804952223748?referrer=psecdocumentary
On LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4/Claudia-Fernety---It%27s-Not-Normal---ANTI-LOCKDOWN-SONG---432hz--hd-720p-:f?r=4UE1VCwkPvYXPM2DAMfNqNDJjrS91gBq
On Rumble: https://rumble.com/vpy0l2-claudia-fernety-its-not-normal-anti-lockdown-song-432hz-hd-720p.html
On NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia/t75Loaj
On Brighteon: https://www.brighteon.com/3fbd34c6-9754-4fe8-8560-bdbb241bb913
On UGEtube: https://ugetube.com/watch/C81BpgKu8VyaVHu
On Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/index?v=b0af77a0eb34e361baaee19d748b8bc2f962965f9758f38eb28271b8fe7b28aa&;video=1&ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
On TLB Talk: https://www.tlbtalk.com/videos/view/586/claudia-fernety-it-s-not-normal-anti-lockdown-song-432hz-hd-720p
On RoxyCast: https://roxycast.com/post/59046_song-it-039-s-not-normal-anti-lockdown-song-artist-claudia-fernety-original-form.html
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LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4?r=B8mNg1gDreNoaTQhbSLfiwbQjJRpDimE
BitChute: https://www.bitchute.com/psecdocumentary/
Minds: https://www.minds.com/psecdocumentary?referrer=psecdocumentary
Rumble: https://rumble.com/register/psecmedia/
NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia#
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deviantART: https://paradigm-shifting.deviantart.com
Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/psecmedia?ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
RoxyCast: https://roxycast.com/psecmedia
TLB Talk: https://www.tlbtalk.com/-psecmedia#
Artist: Claudia Fernety
Original Format: MP4 / 440hz
Current Format: MP4 / 432hz
License: Public Domain
LYRICS: YES
LYRICS IN VIDEO: YES
SRT FILE: NO
Hashtags: #music #lockdown #scamdemic
Metatags Space Separated: music lockdown scamdemic
Metatags Comma Separated: music, lockdown, scamdemic
LISTEN / DOWNLOAD:
Original On YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=umKy6CNkAEE
On BitChute: https://www.bitchute.com/video/faDxtXIumwjG/
On Minds: https://www.minds.com/newsfeed/1311838804952223748?referrer=psecdocumentary
On LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4/Claudia-Fernety---It%27s-Not-Normal---ANTI-LOCKDOWN-SONG---432hz--hd-720p-:f?r=4UE1VCwkPvYXPM2DAMfNqNDJjrS91gBq
On Rumble: https://rumble.com/vpy0l2-claudia-fernety-its-not-normal-anti-lockdown-song-432hz-hd-720p.html
On NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia/t75Loaj
On Brighteon: https://www.brighteon.com/3fbd34c6-9754-4fe8-8560-bdbb241bb913
On UGEtube: https://ugetube.com/watch/C81BpgKu8VyaVHu
On Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/index?v=b0af77a0eb34e361baaee19d748b8bc2f962965f9758f38eb28271b8fe7b28aa&;video=1&ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
On TLB Talk: https://www.tlbtalk.com/videos/view/586/claudia-fernety-it-s-not-normal-anti-lockdown-song-432hz-hd-720p
On RoxyCast: https://roxycast.com/post/59046_song-it-039-s-not-normal-anti-lockdown-song-artist-claudia-fernety-original-form.html
PSEC ON SOCIAL MEDIA --
LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4?r=B8mNg1gDreNoaTQhbSLfiwbQjJRpDimE
BitChute: https://www.bitchute.com/psecdocumentary/
Minds: https://www.minds.com/psecdocumentary?referrer=psecdocumentary
Rumble: https://rumble.com/register/psecmedia/
NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia#
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/psecmedia
UGEtube: https://ugetube.com/@psecmedia
Twatter: https://twitter.com/twdk_music
FascistBook: https://www.facebook.com/paradigmshiftaneducationalcomedy
ScrewYouTube: https://youtube.com/psecdocumentary
Gab: https://gab.com/psecmedia
deviantART: https://paradigm-shifting.deviantart.com
Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/psecmedia?ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
RoxyCast: https://roxycast.com/psecmedia
TLB Talk: https://www.tlbtalk.com/-psecmedia#
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