© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
После вакцинации — яйцеклетки и сперматозоиды стали неподвижными и близки к смерти. См. также: «Вакционная зачистка население! Происходящая ФЕЙК-цинация и сперматозоиды» — https://www.brighteon.com/d9d766f4-0e83-46d0-a079-9492a8a0b603
…«Шокирующее новое исследование показывает, что вакцина против covid прерывает 4 из 5 беременностей. Это ошеломляющее открытие, объясненное ниже, самоочевидно из данных, опубликованных в новом исследовании, озаглавленном «Предварительные результаты безопасности вакцины против мРНК Covid-19 у беременных». Столь же тревожным, как и данные, является тот факт, что авторы исследования, по-видимому, пытались намеренно скрыть правду о вакцинах, вызывающих самопроизвольные аборты, запутывая в своих собственных расчетах», — пишет издание».
______________
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), позже разберётесь! Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya