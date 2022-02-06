После вакцинации — яйцеклетки и сперматозоиды стали неподвижными и близки к смерти. См. также: «Вакционная зачистка население! Происходящая ФЕЙК-цинация и сперматозоиды» — https://www.brighteon.com/d9d766f4-0e83-46d0-a079-9492a8a0b603

…«Шокирующее новое исследование показывает, что вакцина против covid прерывает 4 из 5 беременностей. Это ошеломляющее открытие, объясненное ниже, самоочевидно из данных, опубликованных в новом исследовании, озаглавленном «Предварительные результаты безопасности вакцины против мРНК Covid-19 у беременных». Столь же тревожным, как и данные, является тот факт, что авторы исследования, по-видимому, пытались намеренно скрыть правду о вакцинах, вызывающих самопроизвольные аборты, запутывая в своих собственных расчетах», — пишет издание».

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