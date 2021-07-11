Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"Вакционная зачистка население! Происходящая ФЕЙК-цинация и сперматозоиды". Женщина рассказывает о раскрывающемся ужасе явного геноцида. Вакцинированные бесплодны!!! ЭФФЕКТ ОТ ВАКЦИНЫ СПИШУТ НА "ВИРУС". "После вакцинации на начальных сроках беременности в США более 80% беременностей завершились самопроизвольными абортами, или выкидышами. Данные об этом опубликованы в исследовании на сайте National Center for Biotechnology Information, …"Шокирующее новое исследование показывает, что вакцина против covid прерывает 4 из 5 беременностей. Это ошеломляющее открытие, объясненное ниже, самоочевидно из данных, опубликованных в новом исследовании, озаглавленном "Предварительные результаты безопасности вакцины против мРНК Covid-19 у беременных". Столь же тревожным, как и данные, является тот факт, что авторы исследования, по-видимому, пытались намеренно скрыть правду о вакцинах, вызывающих самопроизвольные аборты, запутывая в своих собственных расчетах", - пишет издание". https://nakanune-ru.turbopages.org/nakanune.ru/s/news/2021/07/04/22608407/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FBolee_80_beremennykh_zhenshhin_vSSHA_poteryali_rebyonka_posle_vakcinacii_otCovid-19--11cdacae3e3af9310c4251392419e9d9 Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta

МОЛИТВА СВЕТА

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Да Будет Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Пошли мне Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Защити меня Своим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! ПоРАзи Своим Светом Тьму!





Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ возполняюсь Тобой!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ излучаю Свет!





Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Тварится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Струится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свет ПоРАжает Тьму!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свет ОтРАжает Тьму!

«Повторяя Молитву Света, человек входит под Покров Матери Мира и Наполняется Духовным Светом изнутри — Абсолютной Фохатической Энергией. Это — Сильнейшая Защита от тёмных».

«Особенно Спасительной сегодня Является Световая Молитва — Молитва визуализации и будущей трансформы Преображённого сознания. Её Вибрации сильны и позволят легко перейти в Новое Измерение всем, кто сознательно примет Эту Молитву и соделает своим оберегом. Её можно петь, шептать, читать на чётках, мысленно повторять про себя, от этого Её Сила не умаляется!»

«Молитва Света — Это Световой Щит Матери Мира». (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©