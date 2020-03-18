Dr. Wolfgang Wodarg Corona Panic - Erstaunliche Einblicke - Stunning Insights 2020-3-13

Dieses Interview, enthält sehr kritische Informationen und soll eine Ermutigung für all jene sein die spüren, dass an der Coronapanik irgendetwas nicht stimmt...Dr. Wodarg sagt: "Die ganzen Maßnahmen sind völlig daneben und richten einen riesigen Schaden an, der nicht zu rechtfertigen ist."Er erläutert auch, wie Entscheidungen gefällt werden und warum dieses ganze Chaos entsteht.Bitte schaut Euch den Bericht genau an, damit ihr in Diskussionen Argumente habt.Hier läuft ein ganz grosses nicht gerechtfertigtes Desaster ab...Dr. Wodarg - Lungenarzt, Internist, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin & öffentliches Gesundheitswesen, studierte Epidemiologie an der Johns Hopkins Universität USA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CORONAVIRUS IN ITALIEN KEINER IST GESTORBEN-DIREKTOR VON KRANKENHAUS BESTÄTIGT DAS