BfeD - Jasinna - Deutschland und seine Irren (Juden) - 09.11.2021

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- Link: https://t.me/unzensiert



Aus aktuellem Anlass warnt der Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie - Dr. Sucharit Bhakdi - eindringlich vor den immensen, teilweise hochgradig lebensgefährlichen Risiken des vom Pharma-Unternehmen BioNTech entwickelten, den genetischen Bauplan des Menschen IRREVERSIBEL verändernden Impfstoffes gegen das vermeintlich existente "Corona Virus"!



BEACHTE: RT berichtet am 30.10.2021 wie folgt - Acht Bewohner eines Altenheims in Brandenburg gestorben - Die Ursache für den Ausbruch ist derzeit nicht bekannt, allerdings wird ein Bezug zu der niedrigen Impfquote unter den Mitarbeitern hergestellt.



- https://t.me/unzensiert/52956



In einem Brandenburger Altenheim sind acht Senioren nach einer Corona-Infektion gestorben. Dabei bezeichnete die zuständige Amtsärztin die Bewohner der Einrichtung als "gut geimpft".



Laut einem Bericht des RBB ist es in einem Altenheim in Brandenburg zu einem schweren Ausbruch des Coronavirus gekommen. Demnach sollen acht Bewohner der Seniorenresidenz Altenhof am Werbellinsee bereits gestorben sein. Weitere 42 Bewohner sowie 15 Mitarbeiter sind an COVID-19 erkrankt. Der Sender beruft sich bei seinen Angaben auf das zuständige Gesundheitsamt des Landkreises Barnim.



Das Medizinerpaar Ugur Sahin und Özlem Türeci hat aufgrund seiner Arbeit in der Immunologie und Krebsforschung bereits eine langjährige Erfahrung mit der mRNA-Technik.



Das ist die entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Sars-Cov-2.



Denn der Impfstoff enthält Informationen aus der mRNA, die es dem Körper ermöglicht, das Antigen gegen das Virus selbst zu produzieren. Eine Technologie die Geschichte schreiben wird.



Der Film zeigt, was die Leistung eines Start Up Unternehmens aus Mainz für die Weltgesundheit bedeutet.



Seit Anfang des 21. Jahrhunderts widmet sich das Medizinerpaar Ugur Sahin und Özlem Türeci dem Ziel, die Krebsmedizin zu individualisieren. Bei der von ihnen gegründeten Firma BioNTech steht dabei die mRNA Technologie im Mittelpunkt.



Eine Forscherin, die sich schon länger intensiv damit auseinandersetzt, ist die Ungarin Katalin Karikó; Ugur Sahin holt sie vor einigen Jahren zu BioNTech.



Das "m" in mRNA steht für "messenger", also Bote, RNA für Ribonukleinsäure.



Die mRNA überträgt die Informationen für die Produktion eines Antigens an unsere Zellmaschinerie, die Proteine herstellt. Zellen in unserem Körper präsentieren dann das selbst produzierte Antigen auf ihrer Oberfläche und lösen dadurch die gewünschte spezifische Immunantwort aus.



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https://www.arte.tv/de/videos/103509-000-A/mit-lichtgeschwindigkeit-zum-impfstoff/



BfeD - DEM DEUTSCHEN VOLKE - 01.11.2021

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BfeD - Deutschland und seine Irren (Juden)

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BfeD - DEM DEUTSCHEN VOLKE - 01.11.2021

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BfeD - Die Entlarvung der Pestbeulen Mafia - 09.11.2021

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BfeD - Die Entlarvung der Pestbeulen Mafia - 09.11.2021 - Marc Fangerau - Uwe Steimle - Der Kampf gegen Rechts ist in Wahrheit der Kampf gegen das eigene Volk - 06.05.2021 - 25.10.2021 - 09.11.2021



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BfeD - Der Dissident - Marc Fangerau - Stoppt die NWO – Für Wahrheit, Freiheit und Menschlichkeit



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https://t.me/samy_sun Jasinna - Deutschland und seine Irren (Juden) - 09.11.2021 - Sowie - BfeD - Das Projekt BioNTech - Mit Lichtgeschwindigkeit zum Impfstoff - arte Mediathek - 30.10.2021 - Dr. Sucharit Bhakdi warnt eindringlich vor den Gefahren des Impfstoffs vom Nazi-Unternehmen BioNTech https://www.bitchute.com/video/kPimNMXQMSQ2/ - Link: https://t.me/unzensiertAus aktuellem Anlass warnt der Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie - Dr. Sucharit Bhakdi - eindringlich vor den immensen, teilweise hochgradig lebensgefährlichen Risiken des vom Pharma-Unternehmen BioNTech entwickelten, den genetischen Bauplan des Menschen IRREVERSIBEL verändernden Impfstoffes gegen das vermeintlich existente "Corona Virus"!BEACHTE: RT berichtet am 30.10.2021 wie folgt - Acht Bewohner eines Altenheims in Brandenburg gestorben - Die Ursache für den Ausbruch ist derzeit nicht bekannt, allerdings wird ein Bezug zu der niedrigen Impfquote unter den Mitarbeitern hergestellt. https://de.rt.com/inland/126429-acht-bewohner-altersheims-in-brandenburg/ - https://t.me/unzensiert/52956In einem Brandenburger Altenheim sind acht Senioren nach einer Corona-Infektion gestorben. Dabei bezeichnete die zuständige Amtsärztin die Bewohner der Einrichtung als "gut geimpft".Laut einem Bericht des RBB ist es in einem Altenheim in Brandenburg zu einem schweren Ausbruch des Coronavirus gekommen. Demnach sollen acht Bewohner der Seniorenresidenz Altenhof am Werbellinsee bereits gestorben sein. Weitere 42 Bewohner sowie 15 Mitarbeiter sind an COVID-19 erkrankt. Der Sender beruft sich bei seinen Angaben auf das zuständige Gesundheitsamt des Landkreises Barnim.Das Medizinerpaar Ugur Sahin und Özlem Türeci hat aufgrund seiner Arbeit in der Immunologie und Krebsforschung bereits eine langjährige Erfahrung mit der mRNA-Technik.Das ist die entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Sars-Cov-2.Denn der Impfstoff enthält Informationen aus der mRNA, die es dem Körper ermöglicht, das Antigen gegen das Virus selbst zu produzieren. Eine Technologie die Geschichte schreiben wird.Der Film zeigt, was die Leistung eines Start Up Unternehmens aus Mainz für die Weltgesundheit bedeutet.Seit Anfang des 21. Jahrhunderts widmet sich das Medizinerpaar Ugur Sahin und Özlem Türeci dem Ziel, die Krebsmedizin zu individualisieren. Bei der von ihnen gegründeten Firma BioNTech steht dabei die mRNA Technologie im Mittelpunkt.Eine Forscherin, die sich schon länger intensiv damit auseinandersetzt, ist die Ungarin Katalin Karikó; Ugur Sahin holt sie vor einigen Jahren zu BioNTech.Das "m" in mRNA steht für "messenger", also Bote, RNA für Ribonukleinsäure.Die mRNA überträgt die Informationen für die Produktion eines Antigens an unsere Zellmaschinerie, die Proteine herstellt. Zellen in unserem Körper präsentieren dann das selbst produzierte Antigen auf ihrer Oberfläche und lösen dadurch die gewünschte spezifische Immunantwort aus. https://programm.ard.de/TV/Programm/Jetzt-im-TV/?sendung=287244000503387 - Mirror: https://archive.ph/XkYg6 BfeD - DEM DEUTSCHEN VOLKE - 01.11.2021https://t.me/guidestones/3670 - KurzversionBfeD - Deutschland und seine Irren (Juden)BfeD - DEM DEUTSCHEN VOLKE - 01.11.2021 https://www.brighteon.com/643f46dc-47d7-4513-9fc2-b79b372f1a45 - Langversion https://archive.org/details/bfe-d-dem-deutschen-volke-09.11.2021 - Langversion https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242198 - LangversionBfeD - Die Entlarvung der Pestbeulen Mafia - 09.11.2021BfeD - Die Entlarvung der Pestbeulen Mafia - 09.11.2021 - Marc Fangerau - Uwe Steimle - Der Kampf gegen Rechts ist in Wahrheit der Kampf gegen das eigene Volk - 06.05.2021 - 25.10.2021 - 09.11.2021BfeD - Der Dissident - Marc Fangerau - Stoppt die NWO – Für Wahrheit, Freiheit und Menschlichkeithttps://t.me/derdissidenthttps://t.me/derdissident/4012https://t.me/AttilaHildmannFreedomhttps://t.me/guidestonehttps://t.me/samy_sun Keywords pauldemdeutschlandbundestaggenozidspdumvolkungreichstagvoelkermorddeutschen

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