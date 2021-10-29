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BfeD - DEM DEUTSCHEN VOLKE - 09.11.2021
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55 views • October 29, 2021
BfeD - DEM DEUTSCHEN VOLKE - 09.11.2021 - Langversion - Der Bau des Deutschen Reichstags wurde nach Plänen des Architekten Paul Wallot [ein französischer Hugenotten-Jude] zwischen 1884 und 1894 im Stil der Neorenaissance im Stadtteil Tiergarten am linken Ufer der Spree errichtet. Er beherbergte sowohl den Reichstag des Deutschen Kaiserreiches als auch den der Weimarer Republik.

https://de.wikipedia.org/wiki/Reichstagsgeb%C3%A4ude

Der 20. Deutsche Bundestag wurde am 26. September 2021 gewählt und trat am 26. Oktober 2021 zu seiner Konstituierung zusammen.[1] Damit endete die Legislaturperiode des 19. Deutschen Bundestages.

https://de.wikipedia.org/wiki/20._Deutscher_Bundestag

Liste der Mitglieder des Deutschen Bundestages (20. Wahlperiode)

Aktuelle Zusammensetzung des Bundestages der 20. Wahlperiode mit insgesamt 736 Sitzen

Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 20. Wahlperiode nach der Bundestagswahl 2021. Die Wahlperiode begann mit der konstituierenden Sitzung am 26. Oktober 2021[1] und endet mit der konstituierenden Sitzung des 21. Deutschen Bundestages nach der nächsten Bundestagswahl (regulär 2025).

Von den 736 Sitzen im Bundestag entfielen auf Basis des Wahlergebnisses 206 auf die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), 152 auf die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), 45 auf die Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU), 118 auf Bündnis 90/Die Grünen, 92 auf die Freie Demokratische Partei (FDP), 83 auf die Alternative für Deutschland (AfD), 39 auf Die Linke und einer auf den Südschleswigschen Wählerverband (SSW).

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Mitglieder_des_Deutschen_Bundestages_(20._Wahlperiode) - Mirror: https://archive.ph/j7R32 - https://archive.ph/j7R32/image

BfeD - Deutschland und seine Irren - Jetzt ist die Zeit für Mut und Wahrheit Bed Fed Zdf Zdj Zdd Zd

https://www.bitchute.com/video/ujoNFZHwH9uR/

BfeD - Die Entlarvung der Pestbeulen Mafia - 09.11.2021 - Marc Fangerau - Uwe Steimle - Der Kampf gegen Rechts ist in Wahrheit der Kampf gegen das eigene Volk - 06.05.2021 - 25.10.2021 - 09.11.2021

https://bittube.tv/post/0cba4097-061a-40bb-a2d8-d28b0236a40e
https://www.bitchute.com/video/3LdPRx1myvwa/
https://www.youtube.com/watch?v=be3fj88GajE
https://t.me/guidestones/3649
https://t.me/guidestones/3652

BfeD - Der Dissident - Marc Fangerau - Stoppt die NWO – Für Wahrheit, Freiheit und Menschlichkeit

https://derdissident.net
https://t.me/derdissident
https://t.me/derdissident/4012

NEU - BfeD - Die Israel Sunimex Handels GmbH in Hamburg - 09.11.2021 - Die Tankstelle ohne Zapfsäule des Juden Sergei Kischilov - Zum Wohle des „Goldenen Kalbs in Jerusalem“ - 09.11.2021

https://archive.org/details/bfe-d-die-israel-sunimex-handels-gmb-h-in-hamburg-09.11.2021/page/n0/mode/2up - [Neueste Version, jedoch Pestbeulen-Wartezeiten beachten]

https://www.docdroid.net/zHBhOLY/bfed-die-israel-sunimex-handels-gmbh-in-hamburg-09112021-pdf - [Ältere Version, bisher ohne Pestbeulen-Wartezeiten]

BfeD - Hier folgt das Recherchewissen von 22 Jahren:

https://www.docdroid.net/M1MqQzv/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-pdf

BfeD - NJ-Schlagzeilen vom 21.10.2021 - Das Programm der BRD Pestbeulen Mafia GmbH - Die Brücken hinter uns sind gesprengt - Deshalb: Enteignet, verprügelt und verjagt das deutschtod- und völkertodfeindliche Schlupfwespen-Parasitentum mit ihrem kruden Kuckucksei-Verbrechertum von unserer lieben Mutter Erde!

https://www.concept-veritas.com/nj/sz/2021/10_Okt/21.10.2021.htm - Mirror: https://archive.ph/E37A6

BfeD - Folge dem veganen Fernsehstar, Kochbuchautor-Bestseller und deutsch-türkischen Volksaufklärer Attila Hildmann und seinem deutsch-türkischen Kampfgefährten, dem ehrenvollen echten Patrioten "Karmanist Fitness" [samy_sun]:

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