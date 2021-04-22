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Мои сны про СПУТНИК 2018 и 2020 гг.
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660 views • April 22, 2021
Просто делюсь двумя снами про спутник, которые мне снились в 2018 г. и в 2020 г.
осенью 2020-го года, когда я работала над этим видео про вакцину-начертание https://www.brighteon.com/watch/ece9fcff-1b97-4486-8a.., мне сон приснился - девушка пела очень красивую и грустную песню со словами "Спутник уже низко над землёй" (фото из блокнотика с этим сном пожалуй приложу тоже). Я во сне пела и плакала - и невозможно было не петь и не плакать - и, когда проснулась, плакала. А потом несколько дней спустя до меня допёрло - что Господь подтверждает, что и российская вакцина - такое же ЗЛО, как и все остальные, и я тогда с ещё большим рвением продолжила работу над этим фильмом (до сих пор считаю, что это самое важное видео какое я когда-либо делала в своей жизни)
Логотип российской вакцины Sputnik-V содержит 666 - видеорасшифровку можно также смотреть и делиться по ссылкам:
https://www.brighteon.com/afa99233-334b-422e-8381-4d9398391595
https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/17.html
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его – шестьсот шестьдесят шесть.
Откровение Иоанна 13 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/13/
Число 666 из Откровения 13:18 в оригинале записано как Chi-Xi-Stigma. И оно также означает знак, положенный на кожу/под кожу с помощью надреза или прокола, клеймо — знак принадлежности раба своему господину.
http://earlywritings.com/forum/viewtopic.php?t=1349
https://biblehub.com/str/greek/4742.htm
8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные.
9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль.
10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.
Послание Иакова 4:6-10
https://studybible.ru/syn/45/4/#8
осенью 2020-го года, когда я работала над этим видео про вакцину-начертание https://www.brighteon.com/watch/ece9fcff-1b97-4486-8a.., мне сон приснился - девушка пела очень красивую и грустную песню со словами "Спутник уже низко над землёй" (фото из блокнотика с этим сном пожалуй приложу тоже). Я во сне пела и плакала - и невозможно было не петь и не плакать - и, когда проснулась, плакала. А потом несколько дней спустя до меня допёрло - что Господь подтверждает, что и российская вакцина - такое же ЗЛО, как и все остальные, и я тогда с ещё большим рвением продолжила работу над этим фильмом (до сих пор считаю, что это самое важное видео какое я когда-либо делала в своей жизни)
Логотип российской вакцины Sputnik-V содержит 666 - видеорасшифровку можно также смотреть и делиться по ссылкам:
https://www.brighteon.com/afa99233-334b-422e-8381-4d9398391595
https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/17.html
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его – шестьсот шестьдесят шесть.
Откровение Иоанна 13 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/13/
Число 666 из Откровения 13:18 в оригинале записано как Chi-Xi-Stigma. И оно также означает знак, положенный на кожу/под кожу с помощью надреза или прокола, клеймо — знак принадлежности раба своему господину.
http://earlywritings.com/forum/viewtopic.php?t=1349
https://biblehub.com/str/greek/4742.htm
8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные.
9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль.
10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.
Послание Иакова 4:6-10
https://studybible.ru/syn/45/4/#8
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