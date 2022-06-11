«Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν» και φτύστε τους χριστιανούς με παράλογο αντίχριστο μίσος του σοδομιτικού youtube.com sodomite: spit orthodox Christians. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ

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«Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν» και φτύστε τους χριστιανούς με παράλογο αντίχριστο μίσος του σοδομιτικού youtube.com sodomite: spit orthodox Christians. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ YOUTUBE ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 2022 https://ugetube.com/watch/2B1bh9GjXT4u8I5 , https://rumble.com/v185cb1-youtube.com-sodomite-spit-orthodox-christians.html . SOURCE-ΠΗΓΗ: https://youtu.be/AEbIpSkljlU , Athens (Sodom)SHAMEPride 2022.
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΓΙΑΤΙ “ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (Α΄ Κορ. 6: 19-20)”. THE ANTICHRIST PRIME MINISTER LEADS TO THE ETERNAL HELL OF UNREPENTANT SODOMITES WITHOUT REPENTANCE BECAUSE "OUR BODY IS THE LIVING TEMPLE OF THE HOLY SPIRIT OF GOD (1 Corinthians 6:19-20)" https://www.brighteon.com/1dea3f06-7a76-4279-8f04-aebf0c2d0067 , https://ugetube.com/watch/jWMn1cpszkNMNaH , https://rumble.com/v15l4tx-the-antichrist-prime-minister-leads-to-the-eternal-hell-of-unrepentant-sodo.html .