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Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΓΙΑΤΙ “ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (Α΄ Κορ. 6: 19-20)”. THE ANTICHRIST PRIME MINISTER LEADS TO THE ETERNAL HELL OF UNREPENTANT SODOMITES WITHOUT REPENTANCE BECAUSE "OUR BODY IS THE LIVING TEMPLE OF THE HOLY SPIRIT OF GOD (1 Corinthians 6:19-20)" https://ugetube.com/watch/jWMn1cpszkNMNaH , https://rumble.com/v15l4tx-the-antichrist-prime-minister-leads-to-the-eternal-hell-of-unrepentant-sodo.html . SOURCE-ΠΗΓΗ: https://twitter.com/PrimeministerGR/status/1526468919791439873?cxt=HHwWgsC-zaPZja8qAAAA . Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΙΚΟ ΒΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ ΒΙΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΠΟΡΝΕΙΑ... ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ... ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΔΕΧΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, ΣΤΙΧΟΙ: "14 καὶ ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. 15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρας ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ". ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΙ: "27 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐ μοιχεύσεις. 28 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ... 31 Ἐρρέθη δέ· Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. 32 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται". "ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΣ" ΕΙΝΑΙ Ο ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΒΙΟΣ ΕΙΤΕ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ ΒΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ "ΠΑΡΘΕΝΟΙ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΠΟΡΝΕΥΟΥΜΕ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΟΡΝΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ... ΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΟΣΑ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ ΚΑΙ ΑΓΑΜΟ ΒΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ (ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ... ΟΠΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ (ΠΟΥ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ) "η Οσία Μαρία η Αιγύπτια μετάνιωσε, εξομολογήθηκε και ταπεινώθηκε και άγιασε. Δε συνέχισε την πορνεία. Αν δε σε βολεύει αυτό, είναι δικό σου θέμα. Ο έρωτας είναι ευλογημένος μόνο μέσα στο γάμο". Μέσα στον ορθόδοξο γάμο, με το μυστήριο, την πίστη και τη σωφροσύνη του, το ζευγάρι εντάσσει στη Χάρη του Θεού και τη σωματική του σχέση, που γίνεται έτσι «δια της τεκνογονίας» μέσο σωτηρίας. Έξω από το μυστήριο και τη Χάρη του Θεού (και αυτό συμβαίνει σε κάθε άλλο είδος «γάμου») η σωματική σχέση παύει να είναι κοινωνία εν Χριστώ και γίνεται σχέση σαρκική, δηλαδή πορνεία, αποκοπή από το Σώμα του Χριστού, θάνατος. (ΔΕΙΤΕ: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ http://www.freevolition.gr/holyeros.htm »). (ΠΡΙΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΡΘΡΟ http://www.freevolition.gr/holyeros.htm ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ; ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ... ΓΙΑΤΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ. ΕΚΕΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ "ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ" ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΦΩΝΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΡΕΛΟΣ. ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ "ΤΡΕΛΟΣ" ΚΑΘΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑ ΒΑΡΗ ΒΑΣΤΑΖΟΝΤΕΣ» ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΡΕΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΙΚΟ ΒΙΟ...)... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ https://ugetube.com/watch/jWMn1cpszkNMNaH , https://rumble.com/v15l4tx-the-antichrist-prime-minister-leads-to-the-eternal-hell-of-unrepentant-sodo.html , http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...