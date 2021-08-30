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ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ ΧΑΦΙΕΔΕΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΜΑΣ
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95 views • August 30, 2021
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ ΧΑΦΙΕΔΕΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΜΑΣ https://ugetube.com/watch/yjFILYZFzXnlzpg , https://rumble.com/vlv91y-36730006.html .
ΩΣΤΟΣΟ, ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΔΗΓΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΣΑΝ ΣΑΡΔΕΛΕΣ, ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΑΡΑΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΡΙΚΤΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΣΠΑΤΑΛΟΥΝ ΑΣΥΔΟΤΟΙ!!!
ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ, ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ, ΚΟΙΤΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΙΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΜΙΖΕΣ» ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ!!!
ΟΣΟ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΟΦΗΣΕΙΣ ΚΑΛΑ ΣΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΑ (ΜΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ) ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ, ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ!!!
ΥΓ. ΕΜΠΡΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΧΑΦΙΕΔΩΝ ΣΧΟΛΗ Α.Ε. ΤΟΥ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ!!!
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad , https://rumble.com/vh90r9-28974357.html , https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl .
30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://healthimpactnews.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).
ΖΗΤΩ ΟΙ ΑΔΟΥΛΩΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥΣ. ΤΡΕΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΕ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙ 300 ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 29-8-2021 https://www.brighteon.com/5a07dfcf-2c58-4949-80d9-c4362b96a404 , https://ugetube.com/watch/WkE6BreqtS14tXI , https://rumble.com/vludi1--.-.html (BINTEO).
ΩΣΤΟΣΟ, ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΔΗΓΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΣΑΝ ΣΑΡΔΕΛΕΣ, ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΑΡΑΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΡΙΚΤΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΣΠΑΤΑΛΟΥΝ ΑΣΥΔΟΤΟΙ!!!
ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ, ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ, ΚΟΙΤΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΙΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΜΙΖΕΣ» ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ!!!
ΟΣΟ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΟΦΗΣΕΙΣ ΚΑΛΑ ΣΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΑ (ΜΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ) ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ, ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ!!!
ΥΓ. ΕΜΠΡΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΧΑΦΙΕΔΩΝ ΣΧΟΛΗ Α.Ε. ΤΟΥ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ!!!
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad , https://rumble.com/vh90r9-28974357.html , https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl .
30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://healthimpactnews.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).
ΖΗΤΩ ΟΙ ΑΔΟΥΛΩΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥΣ. ΤΡΕΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΕ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙ 300 ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 29-8-2021 https://www.brighteon.com/5a07dfcf-2c58-4949-80d9-c4362b96a404 , https://ugetube.com/watch/WkE6BreqtS14tXI , https://rumble.com/vludi1--.-.html (BINTEO).
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