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ITS A SIN! CANADA NWO UN POLICE KNEE A CANADIAN CITIZEN IN THE HEAD AND RIBS FOR BEING IN A PUBLIC PLACE! - ILLEGAL TREATMENT OF THE LOVING CANADIAN PEOPLE - CRIMES AGAINST HUMANITY - NUREMBERG 2.0
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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70 views • February 21, 2022
ITS A SIN! CANADA NWO POLICE KNEE A CANADIAN CITIZEN IN THE HEAD AND RIBS
POLICE WHO HAVE NO NUMBERS OR BADGES ARE NOT POLICE BUT A UN FOREIGN NWO ARMY TO CRUSH CIVILIANS - https://www.brighteon.com/21a3ccb0-4fb2-4992-a3ad-bbc7bd15704e

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