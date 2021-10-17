© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mon avis sur la situation actuelle - Idriss Aberkane
Follow
0
Share
Report
51 views • October 17, 2021
6 octobre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=kuigb7GNIY0
Idriss J. Aberkane : https://www.youtube.com/channel/UCsBPtU4hJkWNQ4kA-IsxgKw
Pour rappel : Expérience de Stanley Milgram - Soumission à l'autorité (extrait "I comme Icare")
https://www.brighteon.com/be19da18-e030-4d11-b593-cf536b9e5512
Description d'origine :
Bonjour à tous, après une petite pause sur YouTube je fais aujourd'hui ma rentrée. Je vous propose pour l'occasion une vidéo qui devrait vous plaire dans laquelle je vous partage mon avis sur la situation actuelle...
#Actualité / #Liberté / #IdrissAberkane
SOMMAIRE :
00:00:00 : Introduction
00:07:55 : La liberté publique
00:16:38 : L’ignorance de la virologie
00:21:51 : Cultiver votre attitude d’insolence
00:34:09 : Conclusion
👨🎓 MES FORMATIONS :
👨🏫 Mes nouvelles formations : http://bit.ly/Scanderia
⚡ Libérer son potentiel : https://bit.ly/LibererSonPotentiel-Me...
🎙 Parler en public : https://bit.ly/ParlerEnPublic-MentorShow
🏛 20 grandes Leçons de politique : https://bit.ly/20GrandesLeconsDePolit...
🧠 La neuroergonomie : https://bit.ly/LaNeuroergonomie-BeBooda
🌍 Géopolitique de la connaissance : https://bit.ly/Geopolitique-BeBooda
Facebook : https://www.facebook.com/DoctorIdriss...
Twitter : https://twitter.com/idrissaberkane
Site : https://idrissaberkane.org/index.php/fr/
Music : Prod by Wanabilini
Idriss J. Aberkane : https://www.youtube.com/channel/UCsBPtU4hJkWNQ4kA-IsxgKw
Pour rappel : Expérience de Stanley Milgram - Soumission à l'autorité (extrait "I comme Icare")
https://www.brighteon.com/be19da18-e030-4d11-b593-cf536b9e5512
Description d'origine :
Bonjour à tous, après une petite pause sur YouTube je fais aujourd'hui ma rentrée. Je vous propose pour l'occasion une vidéo qui devrait vous plaire dans laquelle je vous partage mon avis sur la situation actuelle...
#Actualité / #Liberté / #IdrissAberkane
SOMMAIRE :
00:00:00 : Introduction
00:07:55 : La liberté publique
00:16:38 : L’ignorance de la virologie
00:21:51 : Cultiver votre attitude d’insolence
00:34:09 : Conclusion
👨🎓 MES FORMATIONS :
👨🏫 Mes nouvelles formations : http://bit.ly/Scanderia
⚡ Libérer son potentiel : https://bit.ly/LibererSonPotentiel-Me...
🎙 Parler en public : https://bit.ly/ParlerEnPublic-MentorShow
🏛 20 grandes Leçons de politique : https://bit.ly/20GrandesLeconsDePolit...
🧠 La neuroergonomie : https://bit.ly/LaNeuroergonomie-BeBooda
🌍 Géopolitique de la connaissance : https://bit.ly/Geopolitique-BeBooda
Facebook : https://www.facebook.com/DoctorIdriss...
Twitter : https://twitter.com/idrissaberkane
Site : https://idrissaberkane.org/index.php/fr/
Music : Prod by Wanabilini
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.