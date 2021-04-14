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44) Impacto de vibrações de baixa frequência (ELF e infra-sons)
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14 views • April 14, 2021
Compilação sobre o aspecto da Saúde Ambiental ligada a vibrações de frequência extremamente baixa (ELF), tanto de natureza electromagnética polarizada (vibrações diferenciais) como de natureza acústica (infra-sons abaixo dos 20 Hz). Estas vibrações acabam por ter efeitos semelhantes graças a fenómenos piezoeléctricos. Verifique a lista de vídeos disponíveis: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzGp4dOWYrj6GUkXyYJf91Y8N4l-4I8nh
Créditos 1, 2, e 3:
1) Comentário final do Dr. Diogo Sousa Gomes sobre Saúde Ambiental, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 28 de Abril o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, este ano com o tema :
A Saúde Ambiental na era Covid-19 - Webinar
https://www.youtube.com/watch?v=vr-t73Io3Sg
Trecho: 02:30:50 » 2:33:35
2) Créditos para Reportagem SIC sobre a investigação do docente João Almeida, do departamento de Saúde Ambiental da ESTeSC (Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra):
Ruídos não audíveis de turbinas eólicas têm riscos para a saúde
https://www.youtube.com/watch?v=lWtjEUnnWzM
https://www.brighteon.com/db7a4f4b-184e-4890-9d93-bbfc56d41630
3) Créditos para Reportagem TVI sobre investigação do docente João Almeida, do departamento de Saúde Ambiental da ESTeSC (Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra):
Ruído das turbinas eólicas pode ter consequências graves para a saúde
https://www.youtube.com/watch?v=a8OvCya7kd0
https://www.brighteon.com/dc41406a-4c4b-4e8b-a702-53fee72805c6
Artigos:
Ruídos não audíveis de turbinas eólicas têm riscos para a saúde
https://observador.pt/2019/11/29/ruidos-nao-audiveis-de-turbinas-eolicas-tem-riscos-para-a-saude/
https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2019-11-29-ruidos-nao-audiveis-de-turbinas-eolicas-tem-riscos-para-a-saude/
Mais sobre infra-sons:
Dr. Mariana Alves Pereira - Ljubljana 2018 | 13/06/2018
INFRASOUND AND LOW FREQUENCY NOISE - Ljubljana 2018
https://www.youtube.com/watch?v=ZXCZ3OyklrE
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Créditos 1, 2, e 3:
1) Comentário final do Dr. Diogo Sousa Gomes sobre Saúde Ambiental, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 28 de Abril o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, este ano com o tema :
A Saúde Ambiental na era Covid-19 - Webinar
https://www.youtube.com/watch?v=vr-t73Io3Sg
Trecho: 02:30:50 » 2:33:35
2) Créditos para Reportagem SIC sobre a investigação do docente João Almeida, do departamento de Saúde Ambiental da ESTeSC (Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra):
Ruídos não audíveis de turbinas eólicas têm riscos para a saúde
https://www.youtube.com/watch?v=lWtjEUnnWzM
https://www.brighteon.com/db7a4f4b-184e-4890-9d93-bbfc56d41630
3) Créditos para Reportagem TVI sobre investigação do docente João Almeida, do departamento de Saúde Ambiental da ESTeSC (Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra):
Ruído das turbinas eólicas pode ter consequências graves para a saúde
https://www.youtube.com/watch?v=a8OvCya7kd0
https://www.brighteon.com/dc41406a-4c4b-4e8b-a702-53fee72805c6
Artigos:
Ruídos não audíveis de turbinas eólicas têm riscos para a saúde
https://observador.pt/2019/11/29/ruidos-nao-audiveis-de-turbinas-eolicas-tem-riscos-para-a-saude/
https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2019-11-29-ruidos-nao-audiveis-de-turbinas-eolicas-tem-riscos-para-a-saude/
Mais sobre infra-sons:
Dr. Mariana Alves Pereira - Ljubljana 2018 | 13/06/2018
INFRASOUND AND LOW FREQUENCY NOISE - Ljubljana 2018
https://www.youtube.com/watch?v=ZXCZ3OyklrE
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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