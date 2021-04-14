44) Impacto de vibrações de baixa frequência (ELF e infra-sons)

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Créditos 1, 2, e 3:

1) Comentário final do Dr. Diogo Sousa Gomes sobre Saúde Ambiental, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 28 de Abril o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, este ano com o tema :

A Saúde Ambiental na era Covid-19 - Webinar

https://www.youtube.com/watch?v=vr-t73Io3Sg

Trecho: 02:30:50 » 2:33:35



2) Créditos para Reportagem SIC sobre a investigação do docente João Almeida, do departamento de Saúde Ambiental da ESTeSC (Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra):

Ruídos não audíveis de turbinas eólicas têm riscos para a saúde

https://www.youtube.com/watch?v=lWtjEUnnWzM

https://www.brighteon.com/db7a4f4b-184e-4890-9d93-bbfc56d41630



3) Créditos para Reportagem TVI sobre investigação do docente João Almeida, do departamento de Saúde Ambiental da ESTeSC (Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra):

Ruído das turbinas eólicas pode ter consequências graves para a saúde

https://www.youtube.com/watch?v=a8OvCya7kd0

https://www.brighteon.com/dc41406a-4c4b-4e8b-a702-53fee72805c6



Artigos:

Ruídos não audíveis de turbinas eólicas têm riscos para a saúde

https://observador.pt/2019/11/29/ruidos-nao-audiveis-de-turbinas-eolicas-tem-riscos-para-a-saude/

https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2019-11-29-ruidos-nao-audiveis-de-turbinas-eolicas-tem-riscos-para-a-saude/



Mais sobre infra-sons:

Dr. Mariana Alves Pereira - Ljubljana 2018 | 13/06/2018

INFRASOUND AND LOW FREQUENCY NOISE - Ljubljana 2018

https://www.youtube.com/watch?v=ZXCZ3OyklrE



MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog

https://electrosmogportugal.weebly.com

https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/ Compilação sobre o aspecto da Saúde Ambiental ligada a vibrações de frequência extremamente baixa (ELF), tanto de natureza electromagnética polarizada (vibrações diferenciais) como de natureza acústica (infra-sons abaixo dos 20 Hz). Estas vibrações acabam por ter efeitos semelhantes graças a fenómenos piezoeléctricos. Verifique a lista de vídeos disponíveis: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzGp4dOWYrj6GUkXyYJf91Y8N4l-4I8nh Créditos 1, 2, e 3:1) Comentário final do Dr. Diogo Sousa Gomes sobre Saúde Ambiental, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 28 de Abril o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, este ano com o tema :A Saúde Ambiental na era Covid-19 - WebinarTrecho: 02:30:50 » 2:33:352) Créditos para Reportagem SIC sobre a investigação do docente João Almeida, do departamento de Saúde Ambiental da ESTeSC (Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra):Ruídos não audíveis de turbinas eólicas têm riscos para a saúde3) Créditos para Reportagem TVI sobre investigação do docente João Almeida, do departamento de Saúde Ambiental da ESTeSC (Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra):Ruído das turbinas eólicas pode ter consequências graves para a saúdeArtigos:Ruídos não audíveis de turbinas eólicas têm riscos para a saúdeMais sobre infra-sons:Dr. Mariana Alves Pereira - Ljubljana 2018 | 13/06/2018INFRASOUND AND LOW FREQUENCY NOISE - Ljubljana 2018MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog Keywords vibrationselfelectrosmogsaudeambiente

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