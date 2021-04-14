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41) Ruídos não audíveis de turbinas eólicas têm riscos para a saúde
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23 views • April 14, 2021
Créditos para Reportagem SIC sobre a investigação do docente João Almeida, do departamento de Saúde Ambiental da ESTeSC (Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra):
Ruídos não audíveis de turbinas eólicas têm riscos para a saúde
https://www.youtube.com/watch?v=lWtjEUnnWzM
Ruídos não audíveis de turbinas eólicas têm riscos para a saúde
https://observador.pt/2019/11/29/ruidos-nao-audiveis-de-turbinas-eolicas-tem-riscos-para-a-saude/
https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2019-11-29-ruidos-nao-audiveis-de-turbinas-eolicas-tem-riscos-para-a-saude/
Mais sobre infra-sons:
Dr. Mariana Alves Pereira - Ljubljana 2018 | 13/06/2018
INFRASOUND AND LOW FREQUENCY NOISE - Ljubljana 2018
https://www.youtube.com/watch?v=ZXCZ3OyklrE
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Ruídos não audíveis de turbinas eólicas têm riscos para a saúde
https://www.youtube.com/watch?v=lWtjEUnnWzM
Ruídos não audíveis de turbinas eólicas têm riscos para a saúde
https://observador.pt/2019/11/29/ruidos-nao-audiveis-de-turbinas-eolicas-tem-riscos-para-a-saude/
https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2019-11-29-ruidos-nao-audiveis-de-turbinas-eolicas-tem-riscos-para-a-saude/
Mais sobre infra-sons:
Dr. Mariana Alves Pereira - Ljubljana 2018 | 13/06/2018
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