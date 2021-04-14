41) Ruídos não audíveis de turbinas eólicas têm riscos para a saúde

Créditos para Reportagem SIC sobre a investigação do docente João Almeida, do departamento de Saúde Ambiental da ESTeSC (Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra):Ruídos não audíveis de turbinas eólicas têm riscos para a saúdeRuídos não audíveis de turbinas eólicas têm riscos para a saúdeMais sobre infra-sons:Dr. Mariana Alves Pereira - Ljubljana 2018 | 13/06/2018INFRASOUND AND LOW FREQUENCY NOISE - Ljubljana 2018MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog