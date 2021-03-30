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Αλιόνα Σαμόϊλενκο: ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΤΕΣ ΜΕ ΦΙΜΩΤΡΑ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ; ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 «H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη»
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10 views • March 30, 2021
Αλιόνα Σαμόϊλενκο - ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΤΕΣ ΜΕ ΦΙΜΩΤΡΑ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ; ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 «H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη». Πηγή του βίντεο: https://www.facebook.com/aliona.samoylenko/videos/vb.100003320838460/3798224790298178/
Σύνταγμα, άρθρο 2, παράγραφος 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
ΝΤΡΟΠΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ ΜΕ ΦΙΜΩΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ, ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ https://www.brighteon.com/54cf2d71-a49b-460d-8f37-e04b7d0a4005
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΦΥΛΑΚΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ https://www.brighteon.com/83e12bf4-554f-4c0f-8fd5-7ed78d730e6e
Σύνταγμα, άρθρο 2, παράγραφος 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
ΝΤΡΟΠΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ ΜΕ ΦΙΜΩΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ, ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ https://www.brighteon.com/54cf2d71-a49b-460d-8f37-e04b7d0a4005
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΦΥΛΑΚΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ https://www.brighteon.com/83e12bf4-554f-4c0f-8fd5-7ed78d730e6e
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