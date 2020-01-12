48RCB Vi intervjuar Markus Andersson om den moderna konsten

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0 view • January 12, 2020



Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01



1) Markus Andersson är en konstnär av den gamla skolan som tillverkar konstverk som kräver stor talang och man faktiskt kan se vad det är tänkt att föreställa. Vi intervjuar honom om hans upplevelser inom konstvärlden av idag och om de turer han varit med om sedan hans målningar exponerades på moderna museet 2006 och den rättsprocess och de förtalskampanjer han fått utstå till en följd av detta.

2) Simon Shacks låt Golden days

3) Länkar till avsnittet

Markus Anderssons föreläsning om den moderna konsten i Göteborg 190929

Markus Anderssons hemsida Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin, Daniel och Markus AnderssonGillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011) Markus Andersson är en konstnär av den gamla skolan som tillverkar konstverk som kräver stor talang och man faktiskt kan se vad det är tänkt att föreställa. Vi intervjuar honom om hans upplevelser inom konstvärlden av idag och om de turer han varit med om sedan hans målningar exponerades på moderna museet 2006 och den rättsprocess och de förtalskampanjer han fått utstå till en följd av detta.2) Simon Shacks låt Golden days3) Länkar till avsnittetMarkus Anderssons föreläsning om den moderna konsten i Göteborg 190929 https://www.brighteon.com/fbb9d085-14e7-4d2f-a16d-4cd413a01c50 Markus Anderssons hemsida http://www.andersson-markus.se/ Keywords free speechkonstmarkus anderssonfrankfurtskolan

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