Markus Andersson - Den korrumperade konsten och dess styrning

Tiden då det krävdes talang och mycket träning för att skapa storslagna mästerverk som stod sig i skönhet genom tiderna är sedan länge förbi. Idag kan lite färgstänk på ett papper, ett kors nedsänkt i urin, ja i stort sett vad som helst kallas för konst då det anses att betraktaren själv måste kunna föreställa sig skönheten i sin egen fantasi. Konst ska kunna vara provocerande får vi också höra men samtidigt talas det väldigt tyst om att Sverige idag faktiskt åtalar och fängslar vissa konstnärer om konsten genom provokation och humor sprider ljus över den krackelerande samhällsfasaden. I ett land som offentligt hyllar den grundlagsskyddade yttrandefriheten men samtidigt skapar allt fler klausuler för att kunna kringgå densamma är det inte alltid så lätt att verka som en konstnär av den gamla skolan.Markus Andersson kommer under föredraget berätta om de turer han varit med om sedan hans målningar exponerades på moderna museet 2006 och den rättsprocess och de förtalskampanjer han fått utstå till en följd av detta. Vidare kommer han bland annat gå igenom hur man genom att studera historisk konst kan se hur konsten perverteras strax innan en civilisation har fallit. Slutligen kommer Markus att visa hur konsten av idag har tagits över av samma krafter som styr de stora medierna och den allmänna propagandan.Arrangerades av Föreningen Cui Bono 29 september 2019.