FREILERNEN in Kanada konkret Dagmar Neubronner im Gespräch mit Frank Eckhardt Teil 2

Teil 1 hier:_____________________________________________________________In unserem ersten Gespräch hat Frank von seinem Leben in Kanada allgemein berichtet, jetzt haben wir den Schwerpunkt auf das Leben mit seinen frei lernenden Söhnen gelegt. Da seine Tochter erst wenige Wochen alt ist, gibt es da noch nicht so viel zu erzählen... Frank schildert anschaulich, wie sehr seine Söhne (und er!) es genießen, an seinem erwachsenen Arbeitsalltag immer wieder stark involviert zu sein, wie sie das alles nachspielen und wie dieses freie, nicht verschulte spielerische Lernen funktioniert. Außerdem zeigen wir das schlichte Formular, mit dem man in Nova Scotia seine Kinder zum Freilernen abmelden kann. Beneidenswert!____________________________________________________________Internetseite von Dagmar Neubronner:Buch über meine Freilerner-Zeit von Dagmar Neubronner:Mehr über Frank:Internetseite von Frank Eckhardt:Cape Breton Eco Village - Selbstversorger Siedlung & Permakultur Projekt: