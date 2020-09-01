© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
L'EPIDEMIE EST TERMINEE ..... Ouvrez les yeux ! - Philippe Weber
Follow
0
Download MP3
Share
Report
8 views • September 01, 2020
17 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=9QsVUP2nchk&;feature=youtu.be
Philippe WEBER : https://www.youtube.com/channel/UCrexZ-wiV3cCd9tkYo0I4RA
Les gouvernements relayés par les médias continuent à nous faire croire que l’épidémie n’est pas terminée. Nous allons attendre pendant des mois une seconde vague qui ne va jamais arriver …Tout simplement pour nous manipuler plus facilement par la peur. Alors que des experts de virologie comme Didier Raoult et Alexandra Henrion-Caude nous confirment la fin de l’épidémie !
Interview d’une généticienne Alexandra Henrion-Caude
(1 million de vues sur Youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=c3V6DxmOy8o
et alternativement : https://www.brighteon.com/f9d7dbb8-fe97-4142-8723-2cf37fead5e4
« Le plan de l’élite au grand jour » (A voir absolument avant la censure)
https://www.youtube.com/watch?v=RM_rdWrOoCQ
Dernier compte rendu de Didier Raoult (4 Aout)
https://www.youtube.com/watch?v=NGwsH_QTjAM
Synthèse pertinente de la crise avec France Soir
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/crise-du-coronavirus-en-france-epidemie-terminee-versus-panique-organisee-pourquoi
Philippe WEBER : https://www.youtube.com/channel/UCrexZ-wiV3cCd9tkYo0I4RA
Les gouvernements relayés par les médias continuent à nous faire croire que l’épidémie n’est pas terminée. Nous allons attendre pendant des mois une seconde vague qui ne va jamais arriver …Tout simplement pour nous manipuler plus facilement par la peur. Alors que des experts de virologie comme Didier Raoult et Alexandra Henrion-Caude nous confirment la fin de l’épidémie !
Interview d’une généticienne Alexandra Henrion-Caude
(1 million de vues sur Youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=c3V6DxmOy8o
et alternativement : https://www.brighteon.com/f9d7dbb8-fe97-4142-8723-2cf37fead5e4
« Le plan de l’élite au grand jour » (A voir absolument avant la censure)
https://www.youtube.com/watch?v=RM_rdWrOoCQ
Dernier compte rendu de Didier Raoult (4 Aout)
https://www.youtube.com/watch?v=NGwsH_QTjAM
Synthèse pertinente de la crise avec France Soir
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/crise-du-coronavirus-en-france-epidemie-terminee-versus-panique-organisee-pourquoi
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.