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Covid-19 : La généticienne Alexandra Henrion-Caude vous dit tout - Le Zoom - TVL
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5 views • August 02, 2020
YT 31 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?&;v=c3V6DxmOy8o
Chaîne officielle TVLibertés : https://www.youtube.com/channel/UCyamXi0qEQJghCjJbj__aWQ
Depuis que le Covid-19 est entré dans nos vies, on ne parle plus que de ça. Pour autant, beaucoup de questions restent aujourd’hui sans réponse. Parfois même, certaines ne peuvent être posées. Ancienne directrice de recherche à l’Inserm, Alexandra Henrion-Caude parle librement. Le virus vient-il d’un animal ou d’une manipulation humaine d’un laboratoire ? Que faut-il penser de la vaccination expérimentée de plus en plus aux quatre coins du globe ? Les conflits d’intérêt ont-ils ôté la liberté de la science ? Avec une humanité qui transparaît à chaque mot, Alexandra Henrion-Caude tranche avec la langue de bois des pseudos spécialistes du comité scientifique et livre sans détour les certitudes et les questionnements qui ressortent de cette crise inédite.
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Commentaire du Libre Consentement Éclairé sur la chaîne TVS24.ru : https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr/watch/165/ce-qui-se-pr-pare-est-horrible/
Généticienne reconnue, ancienne directrice de recherche à l’Inserm, Alexandra Henrion-Caude appartient au sérail et elle fait partie du système que nous combattons. Elle rejoint les professeurs Perronne et Raoult dans un discours de vérité qui confirme ce que nous disons depuis à des mois à Libre Consentement Eclairé. Elle confirme en particulier que les virus ne sont pas des organismes vivants, que la loi « bioéthique » qui vient d’être adoptée par le régime macronien néonazi ouvre la porte à la création de chimères, d’êtres mi-animaux, mi-humains et que les vaccins ARN vont changer totalement la physiologie des vaccinés. Elle nous apprend également que des Sud-Africains sont utilisés comme cobayes par l’industrie pharmaceutique pour mettre au point les poisons qu’ils vont vouloir nous inoculer de force. Elle nous offre une photographie de ce qui se passe et qui justifie une révolte à l’islandaise : il faut tous les chasser ou les emprisonner, si nous les laissons faire, cela en sera fini de nos existences naturelles.
Chaîne officielle TVLibertés : https://www.youtube.com/channel/UCyamXi0qEQJghCjJbj__aWQ
Depuis que le Covid-19 est entré dans nos vies, on ne parle plus que de ça. Pour autant, beaucoup de questions restent aujourd’hui sans réponse. Parfois même, certaines ne peuvent être posées. Ancienne directrice de recherche à l’Inserm, Alexandra Henrion-Caude parle librement. Le virus vient-il d’un animal ou d’une manipulation humaine d’un laboratoire ? Que faut-il penser de la vaccination expérimentée de plus en plus aux quatre coins du globe ? Les conflits d’intérêt ont-ils ôté la liberté de la science ? Avec une humanité qui transparaît à chaque mot, Alexandra Henrion-Caude tranche avec la langue de bois des pseudos spécialistes du comité scientifique et livre sans détour les certitudes et les questionnements qui ressortent de cette crise inédite.
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