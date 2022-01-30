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Дни Великой скорби были показаны человеку в 1981 году (Бедствия. Антихрист. Испытания). Пророческий клуб, Кен Питерс. Великая скорбь. Зверь из бездны... Антихрист. Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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См. также — https://www.brighteon.com/66b9359c-c961-4068-bda4-380b6f59ac03 видео 2011 г. — «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АНТИХРИСТЕ». Его теория «якобы справедливого деления». Как сказано: «ЧТОБЫ ИСКУСИТЬ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНО, И ИЗБРАННЫХ» (тех, кому СЕЙЧАС слуги антихриста не смогут нанести его «печать-НАЧЕРТАНИЕ» под предлогом «биометрии», «вакцинации» и т.д. ...) Метка 666, начертание зверя! Антихрист. Антихрист, «зверь второй», пообещает «справедливое распределение общественного продукта» — под этим ПРЕДЛОГОМ установит компьютерную систему, «начертание 666», — «метку зверя», — имплантируемый в тело людей микрочип, лазерное начертание. Это устройство контроля и управления, будет превращать людей в управляемых рабов тьмы. Теги: #предупреждение #явление #антихриста «Предупреждение об Антихристе! Особенности его проявления, опасность чипизации» — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/mirovoe-pravitelstvo-i-totalnyj-kontrol/preduprezhdenie-ob-antihriste!-osobennosti-ego-proyavleniya,-opasnost-chipizacii
«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021. https://youtu.be/TUGEO13dfp0 ).
Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta