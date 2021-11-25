ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АНТИХРИСТЕ, его теория «якобы справедливого деления», метка 666, начертание зверя!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), позже разберётесь! Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
__________
"Видео 2011 г. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АНТИХРИСТЕ. Его теория «якобы справедливого деления»".
Как сказано: «ЧТОБЫ ИСКУСИТЬ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНО, И ИЗБРАННЫХ» (тех, кому СЕЙЧАС слуги антихриста не смогут нанести его «печать-НАЧЕРТАНИЕ» под предлогом «биометрии», «вакцинации» и т.д. ...)
Метка 666, начертание зверя! Антихрист. Обман теории «справедливого деления». Начертание зверя 666. Антихрист, «зверь второй», пообещает «справедливое распределение общественного продукта» — под этим ПРЕДЛОГОМ установит компьютерную систему, «начертание 666», — «метку зверя», — имплантируемый в тело людей микрочип, лазерное начертание. Это устройство контроля и управления, будет превращать людей в управляемых рабов тьмы.
Теги: #предупреждение #явление #антихриста
«Предупреждение об Антихристе! Особенности его проявления, опасность чипизации» — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/mirovoe-pravitelstvo-i-totalnyj-kontrol/preduprezhdenie-ob-antihriste!-osobennosti-ego-proyavleniya,-opasnost-chipizacii
Источник: видео из — https://usmalos.com/novosti/2020/01/29/video-yavlenie-materi-mira-dolzhny-osoznat-uchenie-o-svete-inache-bezvernim-budet-nanesena-metka/
«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021. https://youtu.be/TUGEO13dfp0 ).
_______________________________
Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta