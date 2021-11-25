ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АНТИХРИСТЕ, его теория «якобы справедливого деления», метка 666, начертание зверя!

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"Видео 2011 г. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АНТИХРИСТЕ. Его теория «якобы справедливого деления»".



Как сказано: «ЧТОБЫ ИСКУСИТЬ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНО, И ИЗБРАННЫХ» (тех, кому СЕЙЧАС слуги антихриста не смогут нанести его «печать-НАЧЕРТАНИЕ» под предлогом «биометрии», «вакцинации» и т.д. ...)

Метка 666, начертание зверя! Антихрист. Обман теории «справедливого деления». Начертание зверя 666. Антихрист, «зверь второй», пообещает «справедливое распределение общественного продукта» — под этим ПРЕДЛОГОМ установит компьютерную систему, «начертание 666», — «метку зверя», — имплантируемый в тело людей микрочип, лазерное начертание. Это устройство контроля и управления, будет превращать людей в управляемых рабов тьмы.

Теги: #предупреждение #явление #антихриста

«Предупреждение об Антихристе! Особенности его проявления, опасность чипизации» — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/mirovoe-pravitelstvo-i-totalnyj-kontrol/preduprezhdenie-ob-antihriste!-osobennosti-ego-proyavleniya,-opasnost-chipizacii

Источник: видео из — https://usmalos.com/novosti/2020/01/29/video-yavlenie-materi-mira-dolzhny-osoznat-uchenie-o-svete-inache-bezvernim-budet-nanesena-metka/

«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021. https://youtu.be/TUGEO13dfp0 ).

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Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta