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Testimonio de Joseph Spencer, EX HOMBRE DE NEGRO
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87 views • September 10, 2021
Testimonio de Joseph Spencer, EX HOMBRE DE NEGRO ,
Tags :ex hombro de negro, joseph spencer, secret,mib,m i b,man in black,
[ https://peertube-search.com/video/71656/testimonio-de-joseph-spencer-ex-hombre-de-negro-youtube-1 ] , [ https://bittube.video/w/b7769d0c-fc33-4f1f-8b1a-74a10ce8e67a ] , Testimonio de un exagente llamado Joseph Spencer empleado del gobierno de EUA de mayo de 1970 hasta octubre de 1997 que hace un llamado a revertir la situación actual para evitar la extinción temprana de la humanidad.
Spencer fue miembro operativo de alto secreto "hombre de negro" que despues de 7 anos trabajando como agente de contrainteligencia fue reclutado por la CIA para trabajar en operaciones de máxima seguridad que operan sin ninguna supervisión o intrusión con tecnologías militares muchas de las cuales han sido hechas con ingeniería inversa de naves extraterrestres recuperadas. En este documental explica como su transición ocurrió en 1970 cuando le borraron su pasado -con múltiples drogas y experimentos-, le proveyeron de una nueva identidad y le programaron durante 9 meses para matar -normalmente con un láser que provoca un paro cardiaco inmediato y la muerte- y olvidar. Según comenta, descubrió que 1/3 de los "hombres en negro" eran hi-bridos alienígenas y existen humanoides grises. 1954 Dwight Eisenhower firmó el "Tratado de Grenada" con la raza gris extraterreste a cambio de compartir tecnologías alienígenas, a los grises le permitieron secuestrar un número de humanos para exámenes médicos. Fue entonces, cuando la tecnología human dió un salto gigante con chips de circuito, fibra óptica y láseres. Según el exagente de los 8 millones de ninos que desaparecen anualmente en el mundo, 1/3 son secuestrados y encarcelados -para servir de experimentos de los grises- por agentes del gobierno y transportados a uno de los 1447 instalaciones militares subterráneas del planeta.En 1994 la cumbre de la Población Mundial del planeta en el Cairo, 160 naciones acordaron que para el 2030 se debía reducir la población de 6mil millones a 800 millones - es decir acabar con el 95% de la población mundial porque no había recursos suficientes. ;Métodos:
1)anadiendo secretamente fluoruro al agua
2) creando virus y enfermedades como el SIDA que fue distribuido en 1980 a través de vacunas y otros para replicar la pandemia del 1918, que debía sacarse sobre 2017/18.
3) Matandonos -dolencias respiratorias, esterilaciones -recuento de esperma ha caído en hombres al 50% desde entonces-, cancer,...-desde el aire a través de neurotoxinas, cloruro de bario, microbios de cancer y virus por vía de senderos químicos liberados en los cielos diariamente por aeronaves militares.
E1997 un evento conocido como las luces de Phoenix se convirtió en el más infame avistamiento de ovnis de la historia; un vehículo de más de 1 milla de ancho que volaba sobre Arizona fue presenciado por 10.000personas y según Spencer se trató del primer test Sky Beam a gran escala sobre el público, un holograma proyectado. Finalmente advierte que en 1924 la humanidad va a ser testigo de una invasión alienígena masiva con miles de naves alien guerreras proyectadas hologáficamente, que llevarán a la gente a un pánico global instaurándose un gobierno mundial inmediatamente sin ninguna resistencia de la población, la cual quedará sometida a la esclavitud y la despoblación acelerada.
[ https://www.metatube.com/en/videos/456071/Testimony-of-Joseph-Spencer-a-REAL-Man-in-Black ] , WEBSITE (COPY + PAST now please) https://sites.google.com/view/special-search-engine/x-files , AND , https://sites.google.com/view/secrets-of-war ,[ RUSSIAN spoken : исповедь "человека в черном : https://www.youtube.com/watch?v=NUxz7wuhFyQ , [ next ENGLISH spoken https://www.youtube.com/watch?v=uBMl3fYnaN8 , RUSSIAN (cyrillic Subt. Человек в чёрном - Джозеф Спенсер (Русские субтитры) ] Рассказ о сотруднике ЦРУ, ставшем профессиональным убийцей-чистильщиком, устранявшим свидетелей крушения и посадки НЛО и исполнявшим другие, не менее грязные, дела... [ ( A story about a CIA employee who became a professional killer-cleaner, eliminating witnesses of the crash and landing of a UFO and performing other, no less dirty, cases ... ) ] [ ( en français : L'histoire d'un employé de la CIA qui est devenu un tueur-nettoyeur professionnel, éliminant les témoins du crash et de l'atterrissage d'OVNI et réalisant d'autres cas, non moins sales... ) ]. -- https://odysee.com/@Chiemseefee:f/man-in-black-joseph-spencer:1 -- https://www.youtube.com/watch?v=GxCgROMTIwY -- German spoken -- Man in Black - Joseph Spencer -- COPY + PAST everything ! https://www.brighteon.com/40ab9846-3f08-454a-b6bb-94eaf22dd91b , Secret Space Fleet Antigravity SUPPORT Gary Mckinnon with Ed Grimsley 2009 HD Delta rev , SEE ALSO , https://www.brighteon.com/dd617495-810e-45f4-953c-064b512548b9 , M.I.B. - C.I.A. - 美国黑衣人揭露外星人,黑科技,新世纪秩序 , ALSO , https://www.brighteon.com/6fea3fc6-90c9-45f3-bbd9-13e09f3a7425 ,
Tags :ex hombro de negro, joseph spencer, secret,mib,m i b,man in black,
[ https://peertube-search.com/video/71656/testimonio-de-joseph-spencer-ex-hombre-de-negro-youtube-1 ] , [ https://bittube.video/w/b7769d0c-fc33-4f1f-8b1a-74a10ce8e67a ] , Testimonio de un exagente llamado Joseph Spencer empleado del gobierno de EUA de mayo de 1970 hasta octubre de 1997 que hace un llamado a revertir la situación actual para evitar la extinción temprana de la humanidad.
Spencer fue miembro operativo de alto secreto "hombre de negro" que despues de 7 anos trabajando como agente de contrainteligencia fue reclutado por la CIA para trabajar en operaciones de máxima seguridad que operan sin ninguna supervisión o intrusión con tecnologías militares muchas de las cuales han sido hechas con ingeniería inversa de naves extraterrestres recuperadas. En este documental explica como su transición ocurrió en 1970 cuando le borraron su pasado -con múltiples drogas y experimentos-, le proveyeron de una nueva identidad y le programaron durante 9 meses para matar -normalmente con un láser que provoca un paro cardiaco inmediato y la muerte- y olvidar. Según comenta, descubrió que 1/3 de los "hombres en negro" eran hi-bridos alienígenas y existen humanoides grises. 1954 Dwight Eisenhower firmó el "Tratado de Grenada" con la raza gris extraterreste a cambio de compartir tecnologías alienígenas, a los grises le permitieron secuestrar un número de humanos para exámenes médicos. Fue entonces, cuando la tecnología human dió un salto gigante con chips de circuito, fibra óptica y láseres. Según el exagente de los 8 millones de ninos que desaparecen anualmente en el mundo, 1/3 son secuestrados y encarcelados -para servir de experimentos de los grises- por agentes del gobierno y transportados a uno de los 1447 instalaciones militares subterráneas del planeta.En 1994 la cumbre de la Población Mundial del planeta en el Cairo, 160 naciones acordaron que para el 2030 se debía reducir la población de 6mil millones a 800 millones - es decir acabar con el 95% de la población mundial porque no había recursos suficientes. ;Métodos:
1)anadiendo secretamente fluoruro al agua
2) creando virus y enfermedades como el SIDA que fue distribuido en 1980 a través de vacunas y otros para replicar la pandemia del 1918, que debía sacarse sobre 2017/18.
3) Matandonos -dolencias respiratorias, esterilaciones -recuento de esperma ha caído en hombres al 50% desde entonces-, cancer,...-desde el aire a través de neurotoxinas, cloruro de bario, microbios de cancer y virus por vía de senderos químicos liberados en los cielos diariamente por aeronaves militares.
E1997 un evento conocido como las luces de Phoenix se convirtió en el más infame avistamiento de ovnis de la historia; un vehículo de más de 1 milla de ancho que volaba sobre Arizona fue presenciado por 10.000personas y según Spencer se trató del primer test Sky Beam a gran escala sobre el público, un holograma proyectado. Finalmente advierte que en 1924 la humanidad va a ser testigo de una invasión alienígena masiva con miles de naves alien guerreras proyectadas hologáficamente, que llevarán a la gente a un pánico global instaurándose un gobierno mundial inmediatamente sin ninguna resistencia de la población, la cual quedará sometida a la esclavitud y la despoblación acelerada.
[ https://www.metatube.com/en/videos/456071/Testimony-of-Joseph-Spencer-a-REAL-Man-in-Black ] , WEBSITE (COPY + PAST now please) https://sites.google.com/view/special-search-engine/x-files , AND , https://sites.google.com/view/secrets-of-war ,[ RUSSIAN spoken : исповедь "человека в черном : https://www.youtube.com/watch?v=NUxz7wuhFyQ , [ next ENGLISH spoken https://www.youtube.com/watch?v=uBMl3fYnaN8 , RUSSIAN (cyrillic Subt. Человек в чёрном - Джозеф Спенсер (Русские субтитры) ] Рассказ о сотруднике ЦРУ, ставшем профессиональным убийцей-чистильщиком, устранявшим свидетелей крушения и посадки НЛО и исполнявшим другие, не менее грязные, дела... [ ( A story about a CIA employee who became a professional killer-cleaner, eliminating witnesses of the crash and landing of a UFO and performing other, no less dirty, cases ... ) ] [ ( en français : L'histoire d'un employé de la CIA qui est devenu un tueur-nettoyeur professionnel, éliminant les témoins du crash et de l'atterrissage d'OVNI et réalisant d'autres cas, non moins sales... ) ]. -- https://odysee.com/@Chiemseefee:f/man-in-black-joseph-spencer:1 -- https://www.youtube.com/watch?v=GxCgROMTIwY -- German spoken -- Man in Black - Joseph Spencer -- COPY + PAST everything ! https://www.brighteon.com/40ab9846-3f08-454a-b6bb-94eaf22dd91b , Secret Space Fleet Antigravity SUPPORT Gary Mckinnon with Ed Grimsley 2009 HD Delta rev , SEE ALSO , https://www.brighteon.com/dd617495-810e-45f4-953c-064b512548b9 , M.I.B. - C.I.A. - 美国黑衣人揭露外星人,黑科技,新世纪秩序 , ALSO , https://www.brighteon.com/6fea3fc6-90c9-45f3-bbd9-13e09f3a7425 ,
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