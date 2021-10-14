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BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Attila hat unsere Ernährung revolutioniert - 14.10.2021
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37 views • October 14, 2021
BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Wer ist der berühmte vegane Fernsehstar und Volksheld Attila Hildmann - Er hat unsere Ernährung revolutioniert - 14.10.2021
https://www.brighteon.com/24bd837d-d9fd-4af1-9ea3-14b40e457a60
LERNE 1 von 2: Die System-Postille "Wikipedia" am 14.10.2021 über den deutsch-türkischen Volkshelden Attila Hildmann:
Attila Klaus Peter Hildmann[1] (* 22. April 1981 in West-Berlin) ist ein deutsch-türkischer Autor von Kochbüchern veganer Gerichte.
Im Verlauf der COVID-19-Pandemie trat Hildmann als Verbreiter von Verschwörungsideologien rund um die Virusinfektion in Erscheinung.
Er bediente sich an Ideen aus dem Spektrum der Reichsbürger, äußerte sich rechtsextrem und antisemitisch und drohte öffentlich Straftaten an.
Daraufhin distanzierten sich Geschäftspartner, seine Social-Media-Kanäle wurden geschlossen und es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.
Einem im Februar 2021 erlassenen Haftbefehl entzog er sich durch Ausreise in die Türkei.
https://de.wikipedia.org/wiki/Attila_Hildmann - Mirror: https://archive.ph/OGCrJ - https://archive.ph/OGCrJ/image
LERNE 2 von 2: Das deutschfreundliche "Metapedia" am 14.10.2021 über den deutsch-türkischen Volkshelden Attila Hildmann:
Attila Klaus Peter Hildmann (Lebensrune.png 22. April 1981 in West-Berlin) ist ein türkischer Unternehmer und Autor von Kochbüchern in der BRD.
Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die vegane Küche. Er betreibt in Berlin-Charlottenburg eine eigene Vegan-Bio-Snackbar.
Von den BRD-Systemmedien wird er seit der angeblichen „Corona-Pandemie“ als „Verschwörungs-Fanatiker“ bezeichnet.[1]
Er redet offen über den Deep State und die NWO-Hintergrundmächte.
https://de.metapedia.org/wiki/Hildmann,_Attila - Mirror: https://archive.ph/yUdtH - https://archive.ph/yUdtH/image
BfeD - FREIHEIT - Der Vegan-Spot mit Attila Hildmann - 03.09.2016 & 08.10.2021
Der realistische und besonders zutreffende Werbe-Spot des mutigen veganen Fernsehstars und deutschlandliebende Volksaufklärers inspiriert dich? - Dann LIKEN & TEILEN - Danke!
https://t.me/AttilaHildmannFreedom
https://www.youtube.com/watch?v=pa5f4hIEiow
BfeD - Wer ist Attila Hildmann - Er hat unsere Ernährung revolutioniert - 06.10.2021
https://www.brighteon.com/24bd837d-d9fd-4af1-9ea3-14b40e457a60
https://vk.com/wall401789244_1918
BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - WIR LEBEN NICHT IN EINER GESELLSCHAFT VON FLEISCHESSERN - 14.10.2021
https://www.youtube.com/watch?v=Fb5yraCmErk
BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Und seine VS Feinde - Wer sind Sie und was wollen Sie - 14.10.2021
https://www.brighteon.com/1e6a3940-0f7a-4b17-bc82-4524948bc3b9
https://www.bitchute.com/video/nju8JpBPGsrI/
https://www.youtube.com/watch?v=yRh5tmBaFs0
BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Die Wahrheit über Attila Hildmann - 14.10.2021
https://www.brighteon.com/bebf30e4-7b71-43d1-b25e-bf076376a396
https://www.youtube.com/watch?v=xgBxql69enE
BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Die Wahrheit über VS Anonymous - Wer ist Kai Enderes - 14.10.2021
https://www.brighteon.com/9ed0c2a9-c3dc-4331-b469-1074c19e6f22
https://www.youtube.com/watch?v=w-zpdKOW4DQ
Warum Sie so viel Macht haben und was ein "kein Interesse" in der Kaltakquise zu tun hat.
https://www.youtube.com/watch?v=R5zKhJ8l16o
BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Heute ist es Attila - Morgen bist du es - 14.10.2021
https://www.bitchute.com/video/Uh91ROZ9IbRk/
https://www.youtube.com/watch?v=auqzEKZkbTA
Wichtig - Attila Hildmann und seine Zecken/Parasiten die an ihn kleben - Verräter ohne Ehre.
https://www.youtube.com/watch?v=UCRFtxhwkaw
BfeD - Attila Hildmann aus dem Exil - The Ultimate Red Pill - 1:18:11 - 16.03.2021
https://archive.org/details/TheUltimateRedPill_201705
BfeD - Attila Hildmann - BALD SCHLIESSEN DIE JUDEN DEN BRD-KESSEL - 05.04.2021
https://t.me/guidestones/2261
https://www.brighteon.com/24bd837d-d9fd-4af1-9ea3-14b40e457a60
LERNE 1 von 2: Die System-Postille "Wikipedia" am 14.10.2021 über den deutsch-türkischen Volkshelden Attila Hildmann:
Attila Klaus Peter Hildmann[1] (* 22. April 1981 in West-Berlin) ist ein deutsch-türkischer Autor von Kochbüchern veganer Gerichte.
Im Verlauf der COVID-19-Pandemie trat Hildmann als Verbreiter von Verschwörungsideologien rund um die Virusinfektion in Erscheinung.
Er bediente sich an Ideen aus dem Spektrum der Reichsbürger, äußerte sich rechtsextrem und antisemitisch und drohte öffentlich Straftaten an.
Daraufhin distanzierten sich Geschäftspartner, seine Social-Media-Kanäle wurden geschlossen und es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.
Einem im Februar 2021 erlassenen Haftbefehl entzog er sich durch Ausreise in die Türkei.
https://de.wikipedia.org/wiki/Attila_Hildmann - Mirror: https://archive.ph/OGCrJ - https://archive.ph/OGCrJ/image
LERNE 2 von 2: Das deutschfreundliche "Metapedia" am 14.10.2021 über den deutsch-türkischen Volkshelden Attila Hildmann:
Attila Klaus Peter Hildmann (Lebensrune.png 22. April 1981 in West-Berlin) ist ein türkischer Unternehmer und Autor von Kochbüchern in der BRD.
Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die vegane Küche. Er betreibt in Berlin-Charlottenburg eine eigene Vegan-Bio-Snackbar.
Von den BRD-Systemmedien wird er seit der angeblichen „Corona-Pandemie“ als „Verschwörungs-Fanatiker“ bezeichnet.[1]
Er redet offen über den Deep State und die NWO-Hintergrundmächte.
https://de.metapedia.org/wiki/Hildmann,_Attila - Mirror: https://archive.ph/yUdtH - https://archive.ph/yUdtH/image
BfeD - FREIHEIT - Der Vegan-Spot mit Attila Hildmann - 03.09.2016 & 08.10.2021
Der realistische und besonders zutreffende Werbe-Spot des mutigen veganen Fernsehstars und deutschlandliebende Volksaufklärers inspiriert dich? - Dann LIKEN & TEILEN - Danke!
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BfeD - Wer ist Attila Hildmann - Er hat unsere Ernährung revolutioniert - 06.10.2021
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BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - WIR LEBEN NICHT IN EINER GESELLSCHAFT VON FLEISCHESSERN - 14.10.2021
https://www.youtube.com/watch?v=Fb5yraCmErk
BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Und seine VS Feinde - Wer sind Sie und was wollen Sie - 14.10.2021
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https://www.bitchute.com/video/nju8JpBPGsrI/
https://www.youtube.com/watch?v=yRh5tmBaFs0
BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Die Wahrheit über Attila Hildmann - 14.10.2021
https://www.brighteon.com/bebf30e4-7b71-43d1-b25e-bf076376a396
https://www.youtube.com/watch?v=xgBxql69enE
BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Die Wahrheit über VS Anonymous - Wer ist Kai Enderes - 14.10.2021
https://www.brighteon.com/9ed0c2a9-c3dc-4331-b469-1074c19e6f22
https://www.youtube.com/watch?v=w-zpdKOW4DQ
Warum Sie so viel Macht haben und was ein "kein Interesse" in der Kaltakquise zu tun hat.
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BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Heute ist es Attila - Morgen bist du es - 14.10.2021
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Wichtig - Attila Hildmann und seine Zecken/Parasiten die an ihn kleben - Verräter ohne Ehre.
https://www.youtube.com/watch?v=UCRFtxhwkaw
BfeD - Attila Hildmann aus dem Exil - The Ultimate Red Pill - 1:18:11 - 16.03.2021
https://archive.org/details/TheUltimateRedPill_201705
BfeD - Attila Hildmann - BALD SCHLIESSEN DIE JUDEN DEN BRD-KESSEL - 05.04.2021
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