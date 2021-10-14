BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Attila hat unsere Ernährung revolutioniert - 14.10.2021

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https://www.brighteon.com/24bd837d-d9fd-4af1-9ea3-14b40e457a60



LERNE 1 von 2: Die System-Postille "Wikipedia" am 14.10.2021 über den deutsch-türkischen Volkshelden Attila Hildmann:



Attila Klaus Peter Hildmann[1] (* 22. April 1981 in West-Berlin) ist ein deutsch-türkischer Autor von Kochbüchern veganer Gerichte.



Im Verlauf der COVID-19-Pandemie trat Hildmann als Verbreiter von Verschwörungsideologien rund um die Virusinfektion in Erscheinung.



Er bediente sich an Ideen aus dem Spektrum der Reichsbürger, äußerte sich rechtsextrem und antisemitisch und drohte öffentlich Straftaten an.



Daraufhin distanzierten sich Geschäftspartner, seine Social-Media-Kanäle wurden geschlossen und es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.



Einem im Februar 2021 erlassenen Haftbefehl entzog er sich durch Ausreise in die Türkei.



- Mirror: https://archive.ph/OGCrJ/image



LERNE 2 von 2: Das deutschfreundliche "Metapedia" am 14.10.2021 über den deutsch-türkischen Volkshelden Attila Hildmann:



Attila Klaus Peter Hildmann (Lebensrune.png 22. April 1981 in West-Berlin) ist ein türkischer Unternehmer und Autor von Kochbüchern in der BRD.



Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die vegane Küche. Er betreibt in Berlin-Charlottenburg eine eigene Vegan-Bio-Snackbar.



Von den BRD-Systemmedien wird er seit der angeblichen „Corona-Pandemie“ als „Verschwörungs-Fanatiker“ bezeichnet.[1]



Er redet offen über den Deep State und die NWO-Hintergrundmächte.



,_Attila - Mirror: https://archive.ph/yUdtH/image



BfeD - FREIHEIT - Der Vegan-Spot mit Attila Hildmann - 03.09.2016 & 08.10.2021



Der realistische und besonders zutreffende Werbe-Spot des mutigen veganen Fernsehstars und deutschlandliebende Volksaufklärers inspiriert dich? - Dann LIKEN & TEILEN - Danke!



https://t.me/AttilaHildmannFreedom

https://www.youtube.com/watch?v=pa5f4hIEiow



BfeD - Wer ist Attila Hildmann - Er hat unsere Ernährung revolutioniert - 06.10.2021

https://www.brighteon.com/24bd837d-d9fd-4af1-9ea3-14b40e457a60

https://vk.com/wall401789244_1918



BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - WIR LEBEN NICHT IN EINER GESELLSCHAFT VON FLEISCHESSERN - 14.10.2021

https://www.youtube.com/watch?v=Fb5yraCmErk



BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Und seine VS Feinde - Wer sind Sie und was wollen Sie - 14.10.2021

https://www.brighteon.com/1e6a3940-0f7a-4b17-bc82-4524948bc3b9

https://www.bitchute.com/video/nju8JpBPGsrI/

https://www.youtube.com/watch?v=yRh5tmBaFs0



BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Die Wahrheit über Attila Hildmann - 14.10.2021

https://www.brighteon.com/bebf30e4-7b71-43d1-b25e-bf076376a396

https://www.youtube.com/watch?v=xgBxql69enE



BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Die Wahrheit über VS Anonymous - Wer ist Kai Enderes - 14.10.2021

https://www.brighteon.com/9ed0c2a9-c3dc-4331-b469-1074c19e6f22

https://www.youtube.com/watch?v=w-zpdKOW4DQ



Warum Sie so viel Macht haben und was ein "kein Interesse" in der Kaltakquise zu tun hat.

https://www.youtube.com/watch?v=R5zKhJ8l16o



BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Heute ist es Attila - Morgen bist du es - 14.10.2021

https://www.bitchute.com/video/Uh91ROZ9IbRk/

https://www.youtube.com/watch?v=auqzEKZkbTA



Wichtig - Attila Hildmann und seine Zecken/Parasiten die an ihn kleben - Verräter ohne Ehre.

https://www.youtube.com/watch?v=UCRFtxhwkaw



BfeD - Attila Hildmann aus dem Exil - The Ultimate Red Pill - 1:18:11 - 16.03.2021

https://archive.org/details/TheUltimateRedPill_201705



BfeD - Attila Hildmann - BALD SCHLIESSEN DIE JUDEN DEN BRD-KESSEL - 05.04.2021

https://t.me/guidestones/2261 BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Wer ist der berühmte vegane Fernsehstar und Volksheld Attila Hildmann - Er hat unsere Ernährung revolutioniert - 14.10.2021LERNE 1 von 2: Die System-Postille "Wikipedia" am 14.10.2021 über den deutsch-türkischen Volkshelden Attila Hildmann:Attila Klaus Peter Hildmann[1] (* 22. April 1981 in West-Berlin) ist ein deutsch-türkischer Autor von Kochbüchern veganer Gerichte.Im Verlauf der COVID-19-Pandemie trat Hildmann als Verbreiter von Verschwörungsideologien rund um die Virusinfektion in Erscheinung.Er bediente sich an Ideen aus dem Spektrum der Reichsbürger, äußerte sich rechtsextrem und antisemitisch und drohte öffentlich Straftaten an.Daraufhin distanzierten sich Geschäftspartner, seine Social-Media-Kanäle wurden geschlossen und es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.Einem im Februar 2021 erlassenen Haftbefehl entzog er sich durch Ausreise in die Türkei. https://de.wikipedia.org/wiki/Attila_Hildmann - Mirror: https://archive.ph/OGCrJ LERNE 2 von 2: Das deutschfreundliche "Metapedia" am 14.10.2021 über den deutsch-türkischen Volkshelden Attila Hildmann:Attila Klaus Peter Hildmann (Lebensrune.png 22. April 1981 in West-Berlin) ist ein türkischer Unternehmer und Autor von Kochbüchern in der BRD.Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die vegane Küche. Er betreibt in Berlin-Charlottenburg eine eigene Vegan-Bio-Snackbar.Von den BRD-Systemmedien wird er seit der angeblichen „Corona-Pandemie“ als „Verschwörungs-Fanatiker“ bezeichnet.[1]Er redet offen über den Deep State und die NWO-Hintergrundmächte. https://de.metapedia.org/wiki/Hildmann ,_Attila - Mirror: https://archive.ph/yUdtH BfeD - FREIHEIT - Der Vegan-Spot mit Attila Hildmann - 03.09.2016 & 08.10.2021Der realistische und besonders zutreffende Werbe-Spot des mutigen veganen Fernsehstars und deutschlandliebende Volksaufklärers inspiriert dich? - Dann LIKEN & TEILEN - Danke!https://t.me/AttilaHildmannFreedomBfeD - Wer ist Attila Hildmann - Er hat unsere Ernährung revolutioniert - 06.10.2021BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - WIR LEBEN NICHT IN EINER GESELLSCHAFT VON FLEISCHESSERN - 14.10.2021BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Und seine VS Feinde - Wer sind Sie und was wollen Sie - 14.10.2021BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Die Wahrheit über Attila Hildmann - 14.10.2021BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Die Wahrheit über VS Anonymous - Wer ist Kai Enderes - 14.10.2021Warum Sie so viel Macht haben und was ein "kein Interesse" in der Kaltakquise zu tun hat.BfeD - Attila Hildmann - samy_sun - Heute ist es Attila - Morgen bist du es - 14.10.2021Wichtig - Attila Hildmann und seine Zecken/Parasiten die an ihn kleben - Verräter ohne Ehre.BfeD - Attila Hildmann aus dem Exil - The Ultimate Red Pill - 1:18:11 - 16.03.2021BfeD - Attila Hildmann - BALD SCHLIESSEN DIE JUDEN DEN BRD-KESSEL - 05.04.2021https://t.me/guidestones/2261 Keywords veganbfedattilahildmannsteinbachnorbertkochbuch

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