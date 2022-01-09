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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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"СПОСОБЫ ДОБЫЧИ ОГНЯ ЗИМОЙ. Как добыть огонь зимой только руками, без ножа. Выход всегда есть. Это реальное выживание!" Способы добычи огня зимой известны многим (на словах) - это и есть выживание или бушкрафт. Как добыть огонь зимой, в лесу, когда нет даже ножа - голыми руками. Добыча огня в мороз, на костер в лесу, достаточно сложный процесс, в виду того, что тупо холодно и нагреть место, где должно начаться тление - проблематично. Однако методика добычи огня и сохранения тепла при нагреве трением существует. Смотрим видео. Источник: Ютуб канал «Максим Медведев». Большая благодарность автору данного канала, за практичные советы.
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«События ближайшего времени. Что будет с землянами? Виктория ПреобРАженская на канале MARINA MALINI. Видео было записано по просьбе Малини, для её ютуб каналов. Август 2021 года» https://www.brighteon.com/7847c06e-7f62-4234-a422-2157794f379b