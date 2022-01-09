Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

_________________

"СПОСОБЫ ДОБЫЧИ ОГНЯ ЗИМОЙ. Как добыть огонь зимой только руками, без ножа. Выход всегда есть. Это реальное выживание!" Способы добычи огня зимой известны многим (на словах) - это и есть выживание или бушкрафт. Как добыть огонь зимой, в лесу, когда нет даже ножа - голыми руками. Добыча огня в мороз, на костер в лесу, достаточно сложный процесс, в виду того, что тупо холодно и нагреть место, где должно начаться тление - проблематично. Однако методика добычи огня и сохранения тепла при нагреве трением существует. Смотрим видео. Источник: Ютуб канал «Максим Медведев». Большая благодарность автору данного канала, за практичные советы.

Также см. — https://www.brighteon.com/9bb800c6-c30c-4148-a78b-465e2eca09c9 «Выжить в любой момент. Тревожный чемоданчик...».

«События ближайшего времени. Что будет с землянами? Виктория ПреобРАженская на канале MARINA MALINI. Видео было записано по просьбе Малини, для её ютуб каналов. Август 2021 года» https://www.brighteon.com/7847c06e-7f62-4234-a422-2157794f379b



