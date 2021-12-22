События ближайшего времени. Что будет с землянами? Виктория ПреобРАженская на канале MARINA MALINI. Видео было записано по просьбе Малини, для её ютуб каналов. Август 2021 года

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Виктория ПреобРАженская на канале MARINA MALINI. События ближайшего времени. Что будет с землянами?

Видео было записано по просьбе Малини, для её ютуб каналов. Август 2021 года. https://youtu.be/F5vv1mR0ToE

Источник: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/slovo-materi-mira «СЛОВО МАТЕРИ МИРА» (Текст ВидеоОбРАщения Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС).

«...Истина была Сокрыта и Отвергнута. И это стало причиной кармического Воздаяния землянам. Нельзя отвергать Духовных Посланников, а тем более Саму Матерь Мира — Софию Премудрую, Которая Наречена Духом Святым. Все эти годы Азъ постоянно всех ИнФормировала о надвигающемся концлагере Антихриста и о том, как Спасти свои души от этого безумия. Но Мой Голос оставался неуслышанным, ибо кроме травли и повторенной сотни раз клеветы через СМИ, землянам никогда не открывали истину и правду о Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Моей, уничтоженной в 1993 году с помощью государственного террора Белой Общины «Великое Белое Братство», изповедующей Свет, Любовь и Добро. Поэтому сегодня все зомбированы этой лживой пропагандой, и продолжая оскорблять Мой Дух, ещё более накручивают коллективную негативную карму».

«Издавна все пророчества свидетельствовали о Явлении Матери Мира в конце времён. Об этом писали мыслители и мудрецы, чётко указывая место, время и даже дату РАждения Софии Премудрости. Но, вся эта информация постепенно стиралась из памяти, всячески вуалировалась, и земляне оставались в неведении: один на один со злом и обманом. Но Сужденное Явление Белой Матери Свершилось! И Этот Феномен Подтверждён Всей Моей Жизнью и Духовным Деланием. «Никто не возьмёт на себя более, нежели не дано ему будет Свыше», — сказано в писаниях. И Азъ Свою Ношу Несу Достойно и СамоОТВЕРЖЕНно, Не Смотря на неприятие и отВЕРЖЕНие со стороны оглуплённого рептилоидами мира. Но многие тайно принимают Явление Марии ДЭВИ ХРИСТОС и обращаются за Духовной Помощью и Спасением. ...И последнее: для тех, кто просыпается, Советую включить своё правое полушарие, приняв за основу Мировую Женственность и соединив Её в Единое целое с Мужским Принципом. Ибо только единство двух начал — являет полную защищённость от предстоящего цифрового рабства. Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Это София Премудрая, в Которой Оба Начала Герметично Слиты в Единое Целое. И Это Абсолютная Сила, Которая Защищает всех зрячих от коварства тёмных захватчиков Земли. ОбРАщаясь в Молитве Света к Матери Мира и тем самым оживляя в себе второй сокрытый принцип, человек прозревает и становится Чело Веком, т.е. безсмертным существом, излучающим Свет. Ибо Живое Слово, Данное Свыше Матерью Мира, — Есть Вода Живая, Питающая всё Сущее СветоДухом. Более подробную информацию ищите на Моих Сайтах и в Видео». (Статьи Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/ ).

Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1 Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/

