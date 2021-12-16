VTM en de geprikten willen kinderen straffen omdat ze niet gevaccineerd zijn

Natuurlijk zijn kinderen niet de enige waar nog veel niet gevaccineerden bij zijn, maar ze zijn er wel een deel van.Als men dan toch persé wil straffen, straf dan de mensen die in het ziekenhuis belanden met Covid, want te hoge ziekenhuis opnames is waar deze hele crisis om draait. Gezondheid bevorderende preventieve maatregelen blijven echter taboe te zijn en blijven.In principe zou haast niemand nog in het ziekenhuis mogen belanden, er is al zoveel informatie en middelen die men kan nemen dat het een schande is dat nu nog iemand in het ziekenhuis moet belanden. In plaats van de niet gevaccineerden te straffen zou men de echte schuldigen moeten straffen, degenen die de juiste informatie en behandelingen onderdrukken:Niet gevaccineerden verbieden het openbaar vervoer te gebruiken is om problemen vragen, dat gaat te ver. Als men persé wil discrimineren, doe dat dan inderdaad voor events en dergelijke, niet voor essentiele zaken.Maar er zijn tests en als niet gevaccineerden zich testen waarom zouden ze dan niet naar een event mogen ? Gevaccineerden die niet getest zijn kunnen ook het virus verspreiden.