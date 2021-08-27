BfeD - Nikolai Nerling - Volkslehrer - Menschenrechte für Rechte Menschen - Deutsches Eck Koblenz - 18.08.2021

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https://volkslehrer.org/?p=1331 -



BfeD - Nikolai Nerling - Der Volkslehrer - Menschenrechte für Rechte Menschen - Demobericht - 18.08.2021



Inhalt des Videos: Herr Nerling besser bekannt unter dem Namen Volkslehrer, rief zur einer Demo auf, unter dem Titel "Menschenrechte für Rechte Menschen". Der Grund dafür, war ein Platzverweis, für das gesamte Ahrtal für die Dauer von 2 Wochen. Ausgesprochen wurde der 2 wöchige Platzverweis vom Polizeipräsidium Koblenz.



https://www.youtube.com/watch?v=uOU1ylSbcBg



https://archive.org/details/@koblenztv



BfeD - Ruhe in Frieden, Henry Hafenmayer. - From: Horst Mahler - 16.08.2021



»Es ist ein Ehrentitel, den sie uns verleihen, wenn sie uns "Nazis" nennen. Das war's, was Henry Hafenmayer begriffen hatte.



Er hat sein Leben geführt, auf dass er diesen Titel sich durch die Tat verdiene. Er fürchtete den Tod nicht, und als er sich entschloss, den erkannten Feind der Völker bei seinem Namen zu nennen, wusste er, was ihn erwartet.



Unter dem Banner "Ende der Lüge!" ging er vom Widerstand endlich zum Angriff über und wurde so ein Vorbild für die Deutsche Jugend, die noch Deutsch sein will. Er hielt stand, als ihm seine gut bezahlte Anstellung als Lokomotivführer gekündigt wurde. Seine Antwort darauf war die Vervielfachung seiner Anstrengungen, den unsichtbaren Feind sichtbar zu machen...



Heil Hitler Henry Hafenmayer! - Horst Mahler



https://www.bitchute.com/video/Io3DFxxSYk8Z/



BfeD - In Gedenken an Henry Hafenmayer - Ich hatt einen Kameraden - Ruhe in Frieden Henry * 5.9.1972 - † 11.8.2021 - 19.08.2021

https://media.gab.com/system/media_attachments/files/082/464/152/original/db9f0e2ba6aa8e61.mp4

https://bittube.tv/post/071a908d-3288-4c2a-9de7-690c11a0105d

https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242160

https://www.brighteon.com/22ac921e-f9e8-4e46-8de0-318e3a189597

https://www.brighteon.com/channels/wahrheit

https://www.bitchute.com/video/WCx15gc7xw3a

https://www.youtube.com/watch?v=geWQbplNLqM

https://wtube.org/user/BfeD/C5iBvlN



BfeD - Nikolai Nerling - Nachruf auf Henry Hafenmayer - 11.08.2021

https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242159

https://deutschelobby.com/2021/08/17/nachruf-auf-henry-hafenmayer-gestorben-am-11-08-2021/



In Gedenken - Hier stehe ich, Henry Hafenmayer, deutscher Lokführer. - Ich kann dem Völkermord an meinem Volk nicht mehr tatenlos zusehen. - Ich tue meine Pflicht. Ich tue was ich kann.

https://vk.com/endederluege - http://www.ende-der-luege.com



BfeD - Henry Hafenmayer - Die Wahrheit über Corona - In Gedenken - 15.08.2021 - Am Mittwoch den 11.08.2021 ist unser Freund und Kamerad Henry Hafenmayer mit 49 Jahren von uns gegangen. - Siehe Alexander Müller unter

https://wtube.org/user/BfeD/faCcG6t - https://www.youtube.com/watch?v=sBtYeXvUy3I

- Mirror:

,_Nicholas



Henry Hafenmayer (geb.: 5. September 1972 in Berlin, gest.: am 11.August 2021 in Süddeutschland) ist ein deutscher ehemaliger Lokführer und politischer Aktivist. Er wurde wegen des Betriebes seiner Weltnetzseite und Aussagen zu den Protokollen der Weisen von Zion sowie zum Holocaust-Mem von seinem Arbeitgeber fristlos gekündigt.

,_Henry



- Mirror:



BfeD - Der UN-Menschenrechtsrat - 11.03.2021 - LERNE: „Alle Arten von Meinungen sind geschützt, einschließlich aller Meinungen politischer, wissenschaftlicher, historischer, moralischer oder religiöser Natur.“ - Es ist unvereinbar mit §1, Meinungen zu kriminalisieren. - Das gilt auch für den kriminellen Volksverhetzungs-Paragraphen § 130 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia) und den jüdischen Lächerlichkeits-Machungs-Trick unter Anwendung des kriminellen Psychiatrie Paragraphen § 63 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia).



https://www.docdroid.net/6HUN8YN/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-pdf

https://www.docdroid.net/zEVpW4W/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-doc



. BfeD - Nikolai Nerling - Volkslehrer - Menschenrechte für Rechte Menschen - Deutsches Eck Koblenz - 18.08.2021 - Am 18.08. habe ich in Koblenz eine Demo für Menschenrechte durchgeführt. - Hintergrund war ein Platzverweis, der mir von Herrn Karst völlig unbegründet für den gesamten Landkreis Ahrweiler für zwei Wochen ausgesprochen wurde. - Einige Aufrechte sind meinem Aufruf gefolgt. Und auch eine Handvoll Unrechter kam vorbei um als Anschauungsobjekte zu dienen.Es war schön! - Doch sehet und höret selbst! - Du möchtest meine Arbeit unterstützen? - Sende einen Schein an:Der Volkslehrer, Postfach 212022, 10514 BerlinOder bestelle etwas im Volksladen: https://www.dervolksladen.com - Vielen Dank und wohlan! https://volkslehrer.org - https://t.me/Der_VolkslehrerBfeD - Nikolai Nerling - Der Volkslehrer - Menschenrechte für Rechte Menschen - Demobericht - 18.08.2021Inhalt des Videos: Herr Nerling besser bekannt unter dem Namen Volkslehrer, rief zur einer Demo auf, unter dem Titel "Menschenrechte für Rechte Menschen". Der Grund dafür, war ein Platzverweis, für das gesamte Ahrtal für die Dauer von 2 Wochen. Ausgesprochen wurde der 2 wöchige Platzverweis vom Polizeipräsidium Koblenz.BfeD - Ruhe in Frieden, Henry Hafenmayer. - From: Horst Mahler - 16.08.2021»Es ist ein Ehrentitel, den sie uns verleihen, wenn sie uns "Nazis" nennen. Das war's, was Henry Hafenmayer begriffen hatte.Er hat sein Leben geführt, auf dass er diesen Titel sich durch die Tat verdiene. Er fürchtete den Tod nicht, und als er sich entschloss, den erkannten Feind der Völker bei seinem Namen zu nennen, wusste er, was ihn erwartet.Unter dem Banner "Ende der Lüge!" ging er vom Widerstand endlich zum Angriff über und wurde so ein Vorbild für die Deutsche Jugend, die noch Deutsch sein will. Er hielt stand, als ihm seine gut bezahlte Anstellung als Lokomotivführer gekündigt wurde. Seine Antwort darauf war die Vervielfachung seiner Anstrengungen, den unsichtbaren Feind sichtbar zu machen...Heil Hitler Henry Hafenmayer! - Horst MahlerBfeD - In Gedenken an Henry Hafenmayer - Ich hatt einen Kameraden - Ruhe in Frieden Henry * 5.9.1972 - † 11.8.2021 - 19.08.2021BfeD - Nikolai Nerling - Nachruf auf Henry Hafenmayer - 11.08.2021In Gedenken - Hier stehe ich, Henry Hafenmayer, deutscher Lokführer. - Ich kann dem Völkermord an meinem Volk nicht mehr tatenlos zusehen. - Ich tue meine Pflicht. Ich tue was ich kann.BfeD - Henry Hafenmayer - Die Wahrheit über Corona - In Gedenken - 15.08.2021 - Am Mittwoch den 11.08.2021 ist unser Freund und Kamerad Henry Hafenmayer mit 49 Jahren von uns gegangen. - Siehe Alexander Müller unter https://wahrheit.se - Denke an Martina Pflock, die zahlreichen Talmud-Morde des lichtscheuen Schlupfwespen-Gesindels und wache auf. https://www.der-fluchbrecher.com/ - Mirror: https://archive.ph/8Lfrl https://de.metapedia.org/wiki/Kollerstrom ,_NicholasHenry Hafenmayer (geb.: 5. September 1972 in Berlin, gest.: am 11.August 2021 in Süddeutschland) ist ein deutscher ehemaliger Lokführer und politischer Aktivist. Er wurde wegen des Betriebes seiner Weltnetzseite und Aussagen zu den Protokollen der Weisen von Zion sowie zum Holocaust-Mem von seinem Arbeitgeber fristlos gekündigt. https://de.metapedia.org/wiki/Hafenmayer ,_Henry https://de.metapedia.org/wiki/Holocaust-Mem - Mirror: https://archive.ph/BDkGX BfeD - Der UN-Menschenrechtsrat - 11.03.2021 - LERNE: „Alle Arten von Meinungen sind geschützt, einschließlich aller Meinungen politischer, wissenschaftlicher, historischer, moralischer oder religiöser Natur.“ - Es ist unvereinbar mit §1, Meinungen zu kriminalisieren. - Das gilt auch für den kriminellen Volksverhetzungs-Paragraphen § 130 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia) und den jüdischen Lächerlichkeits-Machungs-Trick unter Anwendung des kriminellen Psychiatrie Paragraphen § 63 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia). Keywords demomenschenrechterechtekoblenz

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