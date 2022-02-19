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Sara Gonzales Unfiltered - ABCDEFU | Gayle Covid Parody | 432hz [hd 720p]
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150 views • February 19, 2022
Sara Gonzales creates a parody song to express her feelings about the on-going rise of authoritarianism in zee covid reich.
Hashtags: #covid #comedy #parody #music
Metatags Space Separated: covid comedy parody music
Metatags Comma Separated: covid, comedy, parody, music
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Original On YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=R7KFjB51p7o
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Hashtags: #covid #comedy #parody #music
Metatags Space Separated: covid comedy parody music
Metatags Comma Separated: covid, comedy, parody, music
WATCH / DOWNLOAD --
Original On YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=R7KFjB51p7o
Mirrored On BitChute: https://www.bitchute.com/video/5JSff2YyviYV/
Mirrored On Minds: https://www.minds.com/newsfeed/1341620613931864082?referrer=psecdocumentary
Mirrored On LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4/Sara-Gonzales-Unfiltered---ABCDEFU---Gayle-Covid-Parody---432hz--hd-720p-:1?r=4UE1VCwkPvYXPM2DAMfNqNDJjrS91gBq
Mirrored On Rumble: https://rumble.com/vvaruy-sara-gonzales-unfiltered-abcdefu-gayle-covid-parody-432hz-hd-720p.html
Mirrored On NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia/IZAUmkK
Mirrored On Brighteon: https://www.brighteon.com/1cb6642e-4c7b-4be9-aed0-60df9df518d4
Mirrored On UGEtube: https://ugetube.com/watch/sara-gonzales-unfiltered-abcdefu-gayle-covid-parody-432hz-hd-720p_4yM6AOcxN3cF3oi.html
Mirrored On Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/index?v=a1e9879a54430ddf8f34f27e030e6d057b82c5d11ab44f464ed118572711d43c&;video=1&ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
Mirrored On TLB Talk: https://www.tlbtalk.com/videos/view/1398/sara-gonzales-unfiltered-abcdefu-gayle-covid-parody-432hz-hd-720p
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LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4?r=B8mNg1gDreNoaTQhbSLfiwbQjJRpDimE
BitChute: https://www.bitchute.com/psecdocumentary/
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Twatter: https://twitter.com/twdk_music
FascistBook: https://www.facebook.com/paradigmshiftaneducationalcomedy
ScrewYouTube: https://youtube.com/psecdocumentary
Gab: https://gab.com/psecmedia
deviantART: https://paradigm-shifting.deviantart.com
Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/psecmedia?ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
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