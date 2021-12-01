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G E N O C I D E I N P R O G R E S S !
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163 views • December 01, 2021
G E N O C I D E I N P R O G R E S S !
GERMANY VOWS TO LIQUIDATE THE UN-VACCINATED - https://www.bitchute.com/video/LjqkYMaT4yvb/
"New Normal": 7-YEAR-OLD GIRL HAS A STROKE ONE WEEK AFTER GETTING COVID VACCINE - https://www.brighteon.com/27ddf925-bf3a-4d22-acac-29c20a5edeea
ITS JUST 2 WEEKS TO FLATTEN THE CURVE! - https://www.brighteon.com/2ad51e57-8f12-489a-ae6a-de17034cadb9
MU - https://www.bitchute.com/video/YZKTmftnRVWq/
Bioweapon Contracts Exposed: Pfizer Making Billions Off EU Tyrannical Mandates - https://www.brighteon.com/c977275f-2d33-4626-b69c-ad14352676dd
OMICRON SCARIANT - DR. ANDREW KAUFMAN - https://www.bitchute.com/video/lNUgmLJaRvOx/ zero medical evidence of any varient - all a simulation on a pc! wow!!!!!!!!!
2017 DEAGEL WEBSITE ESTIMATING DEPOPULATION FOR COUNTRIES BY 2025 - https://www.bitchute.com/video/TD1ixnzehyEu/
MIKE GRAHAM UK = NU VAIRIENT HORSESHIT - https://www.brighteon.com/bed74f36-6f66-4a35-9619-da2389e7ca85
27 YEAR GIRL DEAD AFTER THE JAB ORTOPSY SAYS HEART PULMONARY HEART ATTACK , VACCINE INDUCED - https://www.bitchute.com/video/BEIVRfmWxAYg/
SAFE AND EFFECTIVE BORIS!??? = https://www.bitchute.com/video/2q8LnYbzdRLD/
CHEM -TRAIL GRAPHENE ON YOUR CAR - TURN ON THE 5G MICRO WAVES AND ITS LIKE TIN FOIL IN A MICROWAVE WHEN YOU TURN IT ON - https://www.brighteon.com/7fbeeb2d-9d46-4629-bd8e-695d45508923 DE POP PLAN EXPOSED!
OMICRON! - TIME TO STEP BACK INTO RE-ALITY - https://www.brighteon.com/6c533949-4cab-4447-ba50-2aa43d4532ae
GERMANY VOWS TO LIQUIDATE THE UN-VACCINATED - https://www.bitchute.com/video/LjqkYMaT4yvb/
"New Normal": 7-YEAR-OLD GIRL HAS A STROKE ONE WEEK AFTER GETTING COVID VACCINE - https://www.brighteon.com/27ddf925-bf3a-4d22-acac-29c20a5edeea
ITS JUST 2 WEEKS TO FLATTEN THE CURVE! - https://www.brighteon.com/2ad51e57-8f12-489a-ae6a-de17034cadb9
MU - https://www.bitchute.com/video/YZKTmftnRVWq/
Bioweapon Contracts Exposed: Pfizer Making Billions Off EU Tyrannical Mandates - https://www.brighteon.com/c977275f-2d33-4626-b69c-ad14352676dd
OMICRON SCARIANT - DR. ANDREW KAUFMAN - https://www.bitchute.com/video/lNUgmLJaRvOx/ zero medical evidence of any varient - all a simulation on a pc! wow!!!!!!!!!
2017 DEAGEL WEBSITE ESTIMATING DEPOPULATION FOR COUNTRIES BY 2025 - https://www.bitchute.com/video/TD1ixnzehyEu/
MIKE GRAHAM UK = NU VAIRIENT HORSESHIT - https://www.brighteon.com/bed74f36-6f66-4a35-9619-da2389e7ca85
27 YEAR GIRL DEAD AFTER THE JAB ORTOPSY SAYS HEART PULMONARY HEART ATTACK , VACCINE INDUCED - https://www.bitchute.com/video/BEIVRfmWxAYg/
SAFE AND EFFECTIVE BORIS!??? = https://www.bitchute.com/video/2q8LnYbzdRLD/
CHEM -TRAIL GRAPHENE ON YOUR CAR - TURN ON THE 5G MICRO WAVES AND ITS LIKE TIN FOIL IN A MICROWAVE WHEN YOU TURN IT ON - https://www.brighteon.com/7fbeeb2d-9d46-4629-bd8e-695d45508923 DE POP PLAN EXPOSED!
OMICRON! - TIME TO STEP BACK INTO RE-ALITY - https://www.brighteon.com/6c533949-4cab-4447-ba50-2aa43d4532ae
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