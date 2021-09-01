Bota Sverige Dr Hanna Åsberg Extraturné

Extraturné med Bota Sverige och dr Hanna ÅsbergOBS! Plats kan komma att ändras med kort varsel. Vänligen håll utkik i våra kanaler i Telegram, MeWe eller WakeUpFriends för uppdateringar.Lör 4/9 kl. 10.00. Hemse, Storgatan 64Lör 4/9 kl. 14.00. Slite, Tullhagsplan 5Sön 5/9 kl. 13.30. Visby, Österväg 7Tis 7/9 kl. 11.30. Kalmar, LarmtorgetTis 7/9 kl. 17.00. Växjö, utanför stadsbiblioteketOns 8/9 kl. 11.00. Halmstad, Norre Katts park, nära NorreportOns 8/9 kl. 16.30. Varberg, framför kyrkan, Varbergs torgFre 10/9 kl. 16.00. Karlstad, SoltorgetLör 11/9 Karlskoga, detaljer kommer senareKopia: