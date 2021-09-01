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Bota Sverige Dr Hanna Åsberg Extraturné
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194 views • September 01, 2021
Extraturné med Bota Sverige och dr Hanna Åsberg
OBS! Plats kan komma att ändras med kort varsel. Vänligen håll utkik i våra kanaler i Telegram, MeWe eller WakeUpFriends för uppdateringar.
Lör 4/9 kl. 10.00. Hemse, Storgatan 64
Lör 4/9 kl. 14.00. Slite, Tullhagsplan 5
Sön 5/9 kl. 13.30. Visby, Österväg 7
Tis 7/9 kl. 11.30. Kalmar, Larmtorget
Tis 7/9 kl. 17.00. Växjö, utanför stadsbiblioteket
Ons 8/9 kl. 11.00. Halmstad, Norre Katts park, nära Norreport
Ons 8/9 kl. 16.30. Varberg, framför kyrkan, Varbergs torg
Fre 10/9 kl. 16.00. Karlstad, Soltorget
Lör 11/9 Karlskoga, detaljer kommer senare
Kopia:
https://rumble.com/vly3rv-bota-sverige-dr-hanna-sberg-extraturn.html
https://www.brighteon.com/1c9cdb62-ec0f-4053-a9f8-155ad599e6d0
https://www.bitchute.com/video/3vQyfYE8U6pm/
OBS! Plats kan komma att ändras med kort varsel. Vänligen håll utkik i våra kanaler i Telegram, MeWe eller WakeUpFriends för uppdateringar.
Lör 4/9 kl. 10.00. Hemse, Storgatan 64
Lör 4/9 kl. 14.00. Slite, Tullhagsplan 5
Sön 5/9 kl. 13.30. Visby, Österväg 7
Tis 7/9 kl. 11.30. Kalmar, Larmtorget
Tis 7/9 kl. 17.00. Växjö, utanför stadsbiblioteket
Ons 8/9 kl. 11.00. Halmstad, Norre Katts park, nära Norreport
Ons 8/9 kl. 16.30. Varberg, framför kyrkan, Varbergs torg
Fre 10/9 kl. 16.00. Karlstad, Soltorget
Lör 11/9 Karlskoga, detaljer kommer senare
Kopia:
https://rumble.com/vly3rv-bota-sverige-dr-hanna-sberg-extraturn.html
https://www.brighteon.com/1c9cdb62-ec0f-4053-a9f8-155ad599e6d0
https://www.bitchute.com/video/3vQyfYE8U6pm/
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