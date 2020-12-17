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Muere una flor - GuitarraVallenata Experimental - Binomio de Oro
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14 views • December 17, 2020
A continuación, un sesión de práctica del tema "muere una flor" de Fernando Menses. Este video es para demostrarles que toma tiempo, dedicación, amor al arte, y practica, poder ejecutar las canciones vallenatas en guitarra como en cualquier otro instrumento musical. Espero que este ejemplo, les sirva a muchos de guía.
Para ver esta cancion tocada en guitarra requinto ve a https://www.brighteon.com/859211ce-f6f6-4e57-ac61-490f6d404e13
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Contacto: [email protected]
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#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia #BinomioDeOro
Para ver esta cancion tocada en guitarra requinto ve a https://www.brighteon.com/859211ce-f6f6-4e57-ac61-490f6d404e13
Listas automáticas:
Contacto: [email protected]
Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
Pasos a seguir para mostrar aprecio a mi contenido:
1. viendo mis vídeos de principio a fin
2. dejando tu comentario;
3. dejandome saber si te gustó/disgustó;
4. y compartiéndolo con tus redes sociales.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia #BinomioDeOro
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