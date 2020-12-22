Asi fue mi querer - Entrada punteada y explicada - Los Hermanos Zuleta

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85 views • December 22, 2020





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Devuelve el vídeo cuantas veces sea necesario para que te aprendas este modo elemental y sencillo de puntear la entrada de la canción.



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#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia Una breve explicación didáctica de la entrada de la canción *Así fue mi querer* (Gustavo Gutiérrez) punteada con la guitarra.Dale pausa al vídeoDevuelve el vídeo cuantas veces sea necesario para que te aprendas este modo elemental y sencillo de puntear la entrada de la canción.🔗 Listas automáticas:☑ GuitarraVallenata Acompañante☑ Técnicas para acompañar:☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)📨 Contacto: [email protected] 🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org 👣 Pasos a seguir para mostrar aprecio a mi contenido:👁 viendo mis vídeos de principio a fin📣 dejando tu comentario;👉 dejandome saber porqué gustó/disgustó;🗣 y compartiéndolo con tus redes sociales.#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia Keywords colombiavallenatoguacharacavalledupar

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