Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΡΘ. 2. ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ ΑΡΘ. 5. ΠΑΡ. 1-5.

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 1 Share Add to... Download MP3 Share Report

105 views • February 06, 2021





Αν δεν υπήρχε δικτατορία δεν θα χρειαζόταν να επικαλεσθούμε τα αυτονόητα (αν δεν τα θυμόμαστε ας τα γράψουμε σε ένα χαρτί και αν κάποιο όργανο της Πολιτείας παράνομα προσπαθήσει να απαλλοτριώσει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μας ας του το δώσουμε ώστε να έχουμε την συνείδησή μας καθαρή απέναντι στον Θεό και στον νόμο των ανθρώπων, ότι και να συμβεί με την Χάρη του Θεού).



ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΟΕΡΩΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ: “ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ” ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ



Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

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Λοιμούς, έκτακτες συμφορές και μεγάλες καταστροφές βίωσε και θα βιώσει η ανθρωπότητα και στο μέλλον αλλά αυτό δεν δικαιολογεί την καταρράκωση του ανθρώπινου προσώπου με τον εγκλεισμό και την απομόνωσή του δήθεν για την ασφάλειά του, η οποία δεν έχει νόημα χωρίς την ελευθερία του (ψυχική και σωματική) που εκφράζει την αυτοτελή Αξία του Ανθρώπινου Προσώπου ως ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ. Ας σταματήσει επιτέλους η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ της κοινής γνώμης, η τρομοκρατία και η θανατολαγνεία από τους αντίχριστους σιωνιστές δικτάτορες της παγκοσμιοποίησης και τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης γιατί αν δούμε τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ "ΣYNTAΓMA THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (που συντάχτηκε σύμφωνα με τον μακραίωνο Ελληνοχριστιανικό





ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ



ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού

(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη

"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.



"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: «ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005. Άρθρο 12, παράγραφος 1: Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». ΚΑΙ «Άρθρο 1, παράγραφος 1: Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου» (ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΑΣΚΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΛΠ.) http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V Αν δεν υπήρχε δικτατορία δεν θα χρειαζόταν να επικαλεσθούμε τα αυτονόητα (αν δεν τα θυμόμαστε ας τα γράψουμε σε ένα χαρτί και αν κάποιο όργανο της Πολιτείας παράνομα προσπαθήσει να απαλλοτριώσει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μας ας του το δώσουμε ώστε να έχουμε την συνείδησή μας καθαρή απέναντι στον Θεό και στον νόμο των ανθρώπων, ότι και να συμβεί με την Χάρη του Θεού).ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΟΕΡΩΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ: “ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ” ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 ......Λοιμούς, έκτακτες συμφορές και μεγάλες καταστροφές βίωσε και θα βιώσει η ανθρωπότητα και στο μέλλον αλλά αυτό δεν δικαιολογεί την καταρράκωση του ανθρώπινου προσώπου με τον εγκλεισμό και την απομόνωσή του δήθεν για την ασφάλειά του, η οποία δεν έχει νόημα χωρίς την ελευθερία του (ψυχική και σωματική) που εκφράζει την αυτοτελή Αξία του Ανθρώπινου Προσώπου ως ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ. Ας σταματήσει επιτέλους η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ της κοινής γνώμης, η τρομοκρατία και η θανατολαγνεία από τους αντίχριστους σιωνιστές δικτάτορες της παγκοσμιοποίησης και τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης γιατί αν δούμε τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ εξαιτίας της υποτιθέμενης φονικής πανδημίας του κορωναϊού και οι αυξομειώσεις κυμαίνονται στα ιδία επίπεδα από το 2015 μέχρι και ΤΟ 2020.ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ "ΣYNTAΓMA THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (που συντάχτηκε σύμφωνα με τον μακραίωνο Ελληνοχριστιανικό http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm Πολιτισμό μας «Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς» όπως αναφέρεται στο Προοίμιό του…) ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟ Άρθρo 2, Παράγραφος 1. «O σεβασμός και η προστασία της αξίας τoυ ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πoλιτείας» https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf . ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ (μερικά από τα οποία θα δούμε στην συνέχεια)... https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 ...ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ."ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666."Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e Keywords healthfreedomnewslieschristsalvationtruthzionismglobalizationdeathssoulantichristdictatorshipdemocracygreeceorthodoxyheretichellascoronavirusplandemicglobal-dictatorshipplanet-prizon

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