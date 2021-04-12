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ΤΟ ΧΡΕΟΣ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΨΕΥΔΟΣΩΤΗΡΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
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35 views • April 12, 2021
ΤΟ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΧΡΕΟΣ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΨΕΥΔΟΣΩΤΗΡΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ https://ugetube.com/watch/ISfzSZasV6y5LRM
«ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ».
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ και επειδή οι Έλληνες σεβόμαστε την ελληνορθόδοξη παράδοση και τον πολιτισμό μας στην προμετωπίδα του Ελληνικού Πολιτικού Συντάγματος μας αναγράφεται: «Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς». Γιατί τα πρωτοφανή στην ιστορία, παράλογα, απάνθρωπα και αντίχριστα ΜΕΤΡΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ προσβάλουν βάναυσα την Ελευθερία και καταλύουν την Δημοκρατία και το Πολιτικό Σύνταγμα, το οποίο αναγνωρίζει ως πρωταρχική του υποχρέωση να προστατεύει την αξία του ανθρώπινου προσώπου στο θεμελιώδες και μη αναθεωρήσιμο άρθρο 2, παράγραφός 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Άρθρο 5, παράγραφος 3: «H πρoσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη». https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf .
«ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005 http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΣΙΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΙΝΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΟΠΩΣ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΑΒΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ ΥΛΙΣΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΚΣΕΙΑΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://www.brighteon.com/7b8ad937-44dc-4451-8e5b-fbf502fc81a7 ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ.
ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ 666 ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΔΟΘΑΥΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ (ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ) ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΩΣ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666 ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΠΙΓΕΙΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΩΤΗΡΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣΤΕ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ.
«ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ» ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΟΕΡΩΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΙΣΤΗ https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a , ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ, «ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ»… ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΙ: 16 "Πάντοτε χαίρετε, 17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς".
ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ… ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΙ «Μνημονευτέον μάλλον τού Θεού καί Προσευχητέον Αυτώ, ή αναπνευστέον» (άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος).
«ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ».
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ και επειδή οι Έλληνες σεβόμαστε την ελληνορθόδοξη παράδοση και τον πολιτισμό μας στην προμετωπίδα του Ελληνικού Πολιτικού Συντάγματος μας αναγράφεται: «Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς». Γιατί τα πρωτοφανή στην ιστορία, παράλογα, απάνθρωπα και αντίχριστα ΜΕΤΡΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ προσβάλουν βάναυσα την Ελευθερία και καταλύουν την Δημοκρατία και το Πολιτικό Σύνταγμα, το οποίο αναγνωρίζει ως πρωταρχική του υποχρέωση να προστατεύει την αξία του ανθρώπινου προσώπου στο θεμελιώδες και μη αναθεωρήσιμο άρθρο 2, παράγραφός 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Άρθρο 5, παράγραφος 3: «H πρoσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη». https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf .
«ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005 http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΣΙΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΙΝΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΟΠΩΣ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΑΒΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ ΥΛΙΣΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΚΣΕΙΑΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://www.brighteon.com/7b8ad937-44dc-4451-8e5b-fbf502fc81a7 ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ.
ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ 666 ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΔΟΘΑΥΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ (ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ) ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΩΣ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666 ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΠΙΓΕΙΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΩΤΗΡΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣΤΕ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ.
«ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ» ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΟΕΡΩΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΙΣΤΗ https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a , ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ, «ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ»… ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΙ: 16 "Πάντοτε χαίρετε, 17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς".
ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ… ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΙ «Μνημονευτέον μάλλον τού Θεού καί Προσευχητέον Αυτώ, ή αναπνευστέον» (άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος).
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