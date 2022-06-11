PLANDEMIC THE MOVIE! - THE REAL LIFE BILL GATES GENOCIDE EVENT 201 THEY TURNED LIVE! AND REAL - VAXX DAMAGE - CAN NOW NOT BE COVERED UP! - HEART ATTACKS AND BELLS PALSY ON THE RISE!

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BILL GATES IS A MURDERER! - AFRICA BE WARNED! - https://www.brighteon.com/5fa42b96-ed13-4c76-a022-c52e844e984f
EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
uk leave the kids alone! - EUGENICS UK AND ZIO JAVED IS A MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/c5vNwoxyuBOj/
WE WARNED YOU DESTRUCTION OF THE TEMPLE - https://www.bitchute.com/video/jdhxKKMnd8dW/
WATCH THE WATER ON STEROIDS! 5G AND YOU! - 5G AND YOU! - "THE REAL" WATCH THE WATER!-https://www.brighteon.com/e6d7d786-2e99-4186-9f6c-dcb1a88a0baf
DR MIKE YEADON -https://www.bitchute.com/video/DwDt2sByItiA/
WE WARNED YOU! - VAXX DEATHS ARE THROUGH THE ROOF - IT WAS A BIO-WEAPON NOT A "VACCINE" - https://www.brighteon.com/b6941faf-247d-418a-9007-9109eaf2a6a2 THE OTHER SIDE OF FAME - A DEAL WITH THE DEVIL - https://www.brighteon.com/84da2d3e-532b-4db2-b146-da1788b46202
COV19 ITS JUST LIKE A MOVIE - https://www.brighteon.com/62cfc51a-2b11-4db2-afa9-3496e9db1c3e
BORIS JOHNSON UK PM FARTHER HEADS THESE FANATICAL FAKE GLOBAL WARMING GREEN NEW SCAM SCUM - PURE PAGANS AND DEFIANTLY EVIL EUGENIC SATANISTS - https://www.brighteon.com/6f9774a1-3769-41c4-8eae-91a6b3aca1df