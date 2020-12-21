"Mal traités" : un film qui dénonce les mensonges sur les traitements, l'immunité et la santé

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3 views • December 21, 2020



France-Soir :



Titre original : "Mal traités" : un film qui traite bien du sujet de la Covid-19 en phase précoce



Debriefing d’Alexandre Chavouet, réalisateur du nouveau film-documentaire "Mal traités" TRAITES » et du Dr Eric Menat qui y intervient.

Alexandre revient sur les raisons qui l’ont mené à faire ce documentaire, notamment les questions qu’il s’est posées sur la pandémie lors du confinement et surtout son intérêt personnel pour la santé.



Cf. le doc complet : 15 déc. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=sQiHcYQvqWo France-Soir : https://www.youtube.com/channel/UC0AuOxCr9TZ0TtEgL1zpIgA Titre original : "Mal traités" : un film qui traite bien du sujet de la Covid-19 en phase précoceDebriefing d’Alexandre Chavouet, réalisateur du nouveau film-documentaire "Mal traités" TRAITES » et du Dr Eric Menat qui y intervient.Alexandre revient sur les raisons qui l’ont mené à faire ce documentaire, notamment les questions qu’il s’est posées sur la pandémie lors du confinement et surtout son intérêt personnel pour la santé.Cf. le doc complet : https://www.brighteon.com/de6b892b-ff08-47c5-80c4-fe6f0830d4e9 Keywords bigpharmacorruptioncovidhydroxychloroquinehcqmedecinesanteimmunitevitamine dvitamine cmal traites

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