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Former Italian President Cossiga speaks about Mario Draghi
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87 views • March 23, 2021
Il criminale Draghi, massone e corrotto fino al midollo, sostituito l ormai bruciato cavallo di Troia Conte, anche lui Goldman Sachs e perciò criminale senza frontiere, e continuandone l azione maligna ha chiuso l Italia, ignorando l'esempio di altri paesi 'non (ancora ?) 'allineati' ',
https://brandnewtube.com/watch/facemasks-brazil-february-2021-and-cdc-study_zAkN9Dq5bHDilpq.html
https://brandnewtube.com/watch/4-febbraio-2021-svezia-mascherine-si-039-a-carnevale_tdkiOK7o6xWNgNn.html
https://brandnewtube.com/watch/tanzania-039-s-president-on-covid-tests_DyjnPSbEsIZRDqm.html
https://www.brighteon.com/afdc963a-e730-4222-86ec-4a87749bc733
di nuovo ed ancora una volta basandosi su dati fasulli di statistiche e proiezioni computerizzate fraudolente e criminali, e su test fasulli, rt-pcr e rapid antigen, (https://brandnewtube.com/watch/reiner-fuellmich-denuncia-l-039-oms-per-crimini-contro-l-039-umanita-039_gU4HuQiDERzkMQn.html
https://brandnewtube.com/watch/nobel-candidate-prof-scoglio-proves-rapid-covid-antigen-swab-test-to-be-a-fraud_ZXm7BZJ31P7p9UJ.html
https://brandnewtube.com/watch/nobel-prize-kary-mullis-on-pcr-quot-you-can-find-almost-anything-in-anybody-quot_6kH1CW3eLxS8RRI.html)
usati apposta per creare numeri che non ci sono, e perciò ansia, paura e terrore nelle masse, e forzando di nuovi le inutili museruole sulla bocca di tutti gli Italiani, anche dei bambini questa volta, che fanno solo male,
https://brandnewtube.com/watch/D3nsBsVxXbFdunc
https://www.brighteon.com/c2eefd84-0b40-46be-8b3b-e019174b2bea
https://freedom.social/ftv/AlanMass/video/95690
https://bittube.tv/profile/Alan%20Mass
dichiara oggi, dopo aver dato il go in Italia al veleno ricombinante di AstraZeneca (https://bittube.tv/profile/Alan%20Mass) , in armonia e coralmente con gli altri criminali d Europa, che lui stesso si farà iniettare il veleno.
https://www.ilmessaggero.it/politica/mario_draghi_astrazeneca_vaccini_conferenza_stampa_ultime_notizie-5842497.html
Ci crediamo... NO.
https://www.brighteon.com/509433a8-5673-4e51-89ba-d51db5821a35
E in italia le pecore belano, in coda verso il mattatoio.
https://politikstube.com/bayern-37-jaehrige-stirbt-nach-astrazeneca-impfung/
(muore 37enne di Bayern dopo l' iniezione AstraZeneca)
Mentre all'estero gli italiani che si fanno ineiettare il veleno di AstraZeneca muoiono... ed il governo Italiano adesso vuole i danni!
https://nypost.com/2021/03/16/italian-teacher-dies-hours-after-getting-astrazeneca-vaccine/?utm_source=twitter_sitebuttons&;utm_medium=site%20buttons&utm_campaign=site%20buttons
ah, ah, ah ,ah, ah!
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/15/which-countries-have-halted-use-of-astrazenecas-covid-vaccine
quando invece in Italia.. continuiamo a seguire il criminale Draghi.
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210316-covid-19-le-r%C3%A9gulateur-europ%C3%A9en-reste-fermement-convaincu-des-b%C3%A9n%C3%A9fices-du-vaccin-astrazeneca
Finiamola, si'... in strada.
https://brandnewtube.com/watch/facemasks-brazil-february-2021-and-cdc-study_zAkN9Dq5bHDilpq.html
https://brandnewtube.com/watch/4-febbraio-2021-svezia-mascherine-si-039-a-carnevale_tdkiOK7o6xWNgNn.html
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di nuovo ed ancora una volta basandosi su dati fasulli di statistiche e proiezioni computerizzate fraudolente e criminali, e su test fasulli, rt-pcr e rapid antigen, (https://brandnewtube.com/watch/reiner-fuellmich-denuncia-l-039-oms-per-crimini-contro-l-039-umanita-039_gU4HuQiDERzkMQn.html
https://brandnewtube.com/watch/nobel-candidate-prof-scoglio-proves-rapid-covid-antigen-swab-test-to-be-a-fraud_ZXm7BZJ31P7p9UJ.html
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usati apposta per creare numeri che non ci sono, e perciò ansia, paura e terrore nelle masse, e forzando di nuovi le inutili museruole sulla bocca di tutti gli Italiani, anche dei bambini questa volta, che fanno solo male,
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https://bittube.tv/profile/Alan%20Mass
dichiara oggi, dopo aver dato il go in Italia al veleno ricombinante di AstraZeneca (https://bittube.tv/profile/Alan%20Mass) , in armonia e coralmente con gli altri criminali d Europa, che lui stesso si farà iniettare il veleno.
https://www.ilmessaggero.it/politica/mario_draghi_astrazeneca_vaccini_conferenza_stampa_ultime_notizie-5842497.html
Ci crediamo... NO.
https://www.brighteon.com/509433a8-5673-4e51-89ba-d51db5821a35
E in italia le pecore belano, in coda verso il mattatoio.
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(muore 37enne di Bayern dopo l' iniezione AstraZeneca)
Mentre all'estero gli italiani che si fanno ineiettare il veleno di AstraZeneca muoiono... ed il governo Italiano adesso vuole i danni!
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ah, ah, ah ,ah, ah!
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Finiamola, si'... in strada.
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