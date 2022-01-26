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Закупка продуктов на 1 год Выживания! Аварийный запас на случай Эпидемии, ЧС, Войны
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2690 views • January 26, 2022
Закупка продуктов на 1 год Выживания! Аварийный запас на случай Эпидемии, ЧС, Войны.
Источник: канал ДНЕВНИК
См.также:
«ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ГОЛОДНОГО ВРЕМЕНИ. Продовольственный резерв» — https://www.brighteon.com/e5eaaae7-872d-400d-97ad-223fbacaa41c
««КНИГА ВЫЖИВАНИЯ». ЭТО МОЖЕТ ВАМ ПРИГОДИТЬСЯ! Полезные советы, реальный практический опыт» — https://www.brighteon.com/b4d04283-dbed-4a19-82ab-69dbd471a6f3
Также можно посмотреть дополнительно по поиску в интернете:
«Хранение круп на очень долгий срок»
«Использование вакуумного насоса для упаковки продуктов»
«Поглотитель кислорода. Хранение круп. Сухих продуктов»
«Я - Prepper. Хранение продуктов на 25-30 лет. Запас продуктов для выживания». И т.д.
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«Вот, что может произойти в ближайшие месяцы, если вы не очнётесь, не объединитесь и не встанете на Путь Света, Который Указала всем Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Карантин не закончится до тех пор, пока однажды утром вы не увидите под своими окнами вооружённые войска НАТО — новую мировую полицию, которая будет отстаивать не ваши конституционные права, а новый мировой бес-порядок, подчинённый Антихристу. Будет внезапно отключен интернет и мобильная связь, чтобы дезорганизовать всё и всех. К этому нужно быть готовыми. По домам будут ходить зондеркоманды, чтобы всех тестировать и тем самым заражать, и ставить вакцины с наночипами. Никого без принятой смертоносной вакцины или вживлённого чипа никуда не выпустят. Домашняя клетка — станет голодной тюрьмой, без права на воздух и воду. Многие, получившие вакцины, якобы от коронавируса, через несколько месяцев начнут гибнуть от заражения новыми штаммами вирусов и бактерий. Те, кто примет жидкий чип, смогут ещё какое-то время передвигаться под присмотром мирового правительства. Но всех постепенно загонят в тюрьмы, пустые гипермаркеты, на стадионы, то есть полностью локализуют от мира. А затем уничтожат физически. Ибо, в планы глобалистов входит максимально сократить население планеты, оставив только обслуживающий персонал чипированных рабов-биороботов. На Земле сегодня проживает далеко не 7-8 миллиардов, как врут каратели, а всего-навсего около двух миллиардов, и то, если наберётся такая цифра. Каждый день население Земли искусственно сокращается захватчиками, которые устраивают повсюду: войны, искусственный голод, катастрофы и стихийные бедствия. Американские биолаборатории проводят эксперименты, специально инфицируя пространство, химтрейлы постоянно сбрасывают ядовитые вещества и «умную пыль» с наноботами, НАRP повсюду меняет климат и вызывает стихийные бедствия. Глобалисты уже почти готовы включить кнопку на уничтожение человечества Земли. Да, это страшная действительность. Но, прийдя на Землю, каждая душа должна пройти свою школу жизни и, в конечном итоге, обрести мудрость. А мудрость приходит после обретения печального жизненного опыта. Ибо: во всякой мудрости много печали. Но каждая душа, имея духовное произхождение, просто обязана стать умудрённой, чтобы наконец вернуться в Царство Софии Премудрой» (Виктория ПреобРАженская. «Зомбовирусная корона Машиаха», 27.04.2020).
См. «Защита от приближающейся мировой принудительной
вакцинации-чипизации» https://justpaste.it/zaschita-ot-vakcinaci-chipizacii
__________________________
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Источник: канал ДНЕВНИК
См.также:
«ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ГОЛОДНОГО ВРЕМЕНИ. Продовольственный резерв» — https://www.brighteon.com/e5eaaae7-872d-400d-97ad-223fbacaa41c
««КНИГА ВЫЖИВАНИЯ». ЭТО МОЖЕТ ВАМ ПРИГОДИТЬСЯ! Полезные советы, реальный практический опыт» — https://www.brighteon.com/b4d04283-dbed-4a19-82ab-69dbd471a6f3
Также можно посмотреть дополнительно по поиску в интернете:
«Хранение круп на очень долгий срок»
«Использование вакуумного насоса для упаковки продуктов»
«Поглотитель кислорода. Хранение круп. Сухих продуктов»
«Я - Prepper. Хранение продуктов на 25-30 лет. Запас продуктов для выживания». И т.д.
_______________________
Скачайте архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip (387 мб), позже разберётесь! Архивная версия Сайта, которая работает автономно (без подключения к Интернет).
Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен. Скачивайте и обновляйте (по мере размещения новых версий, см. по дате).
Подробнее: «Скачать. Материалы Сайта для чтения без Интернета» — https://usmalos.com/skachat.-materialy-sajta-dlya-chteniya-bez-interneta
________________________
«Вот, что может произойти в ближайшие месяцы, если вы не очнётесь, не объединитесь и не встанете на Путь Света, Который Указала всем Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Карантин не закончится до тех пор, пока однажды утром вы не увидите под своими окнами вооружённые войска НАТО — новую мировую полицию, которая будет отстаивать не ваши конституционные права, а новый мировой бес-порядок, подчинённый Антихристу. Будет внезапно отключен интернет и мобильная связь, чтобы дезорганизовать всё и всех. К этому нужно быть готовыми. По домам будут ходить зондеркоманды, чтобы всех тестировать и тем самым заражать, и ставить вакцины с наночипами. Никого без принятой смертоносной вакцины или вживлённого чипа никуда не выпустят. Домашняя клетка — станет голодной тюрьмой, без права на воздух и воду. Многие, получившие вакцины, якобы от коронавируса, через несколько месяцев начнут гибнуть от заражения новыми штаммами вирусов и бактерий. Те, кто примет жидкий чип, смогут ещё какое-то время передвигаться под присмотром мирового правительства. Но всех постепенно загонят в тюрьмы, пустые гипермаркеты, на стадионы, то есть полностью локализуют от мира. А затем уничтожат физически. Ибо, в планы глобалистов входит максимально сократить население планеты, оставив только обслуживающий персонал чипированных рабов-биороботов. На Земле сегодня проживает далеко не 7-8 миллиардов, как врут каратели, а всего-навсего около двух миллиардов, и то, если наберётся такая цифра. Каждый день население Земли искусственно сокращается захватчиками, которые устраивают повсюду: войны, искусственный голод, катастрофы и стихийные бедствия. Американские биолаборатории проводят эксперименты, специально инфицируя пространство, химтрейлы постоянно сбрасывают ядовитые вещества и «умную пыль» с наноботами, НАRP повсюду меняет климат и вызывает стихийные бедствия. Глобалисты уже почти готовы включить кнопку на уничтожение человечества Земли. Да, это страшная действительность. Но, прийдя на Землю, каждая душа должна пройти свою школу жизни и, в конечном итоге, обрести мудрость. А мудрость приходит после обретения печального жизненного опыта. Ибо: во всякой мудрости много печали. Но каждая душа, имея духовное произхождение, просто обязана стать умудрённой, чтобы наконец вернуться в Царство Софии Премудрой» (Виктория ПреобРАженская. «Зомбовирусная корона Машиаха», 27.04.2020).
См. «Защита от приближающейся мировой принудительной
вакцинации-чипизации» https://justpaste.it/zaschita-ot-vakcinaci-chipizacii
__________________________
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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