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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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«КНИГА ВЫЖИВАНИЯ». ЭТО МОЖЕТ ВАМ ПРИГОДИТЬСЯ! Полезные советы, реальный практический опыт. Для тех, кого интересуют навыки жизни в прородных условиях. Тема актуальная. В видео собраны ряд советов: о разведении костров, добыче огня и его переноске, о питании, по ориентированию на местности, заготовке дров, подготовке укрытия. Такие фильмы ещё интересны тем, что что только посмотрев эти съёмки, уже можно почувствовать себя в живых природных условиях, словно побыть в лесу, в тайге, у реки, у костра. После городских условий даже это вдохновляет. Заодно что-то запомнится из полезного и может даже пригодится. Прибавит уверенности в своих возможностях. Хотя данное видео это скорее пример того, что хорошобы знать. А на ютубе можно найти гораздо больше. (Смотрите каналы: "Игорь Лесник", "Максим Медведев", "Григорий", "Я - Prepper", "Чернолесье", "ЛЕСНЫЕ", "Лысый Бородач", "Primitive Technology", "Адвокат Егоров", "RainMan | Bushcraft" и т.д.). Теги: Выживание, Survival, Бушкрафт, Bushcraft, Автономка, Autonomy, Портал выживальщиков, Preppers, Навыки, Советы, Опыт