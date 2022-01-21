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«КНИГА ВЫЖИВАНИЯ». ЭТО МОЖЕТ ВАМ ПРИГОДИТЬСЯ! Полезные советы, реальный практический опыт
Vera Nika
Vera Nika
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480 views • January 21, 2022

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), позже разберётесь! Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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«КНИГА ВЫЖИВАНИЯ». ЭТО МОЖЕТ ВАМ ПРИГОДИТЬСЯ! Полезные советы, реальный практический опыт. Для тех, кого интересуют навыки жизни в прородных условиях. Тема актуальная. В видео собраны ряд советов: о разведении костров, добыче огня и его переноске, о питании, по ориентированию на местности, заготовке дров, подготовке укрытия. Такие фильмы ещё интересны тем, что что только посмотрев эти съёмки, уже можно почувствовать себя в живых природных условиях, словно побыть в лесу, в тайге, у реки, у костра. После городских условий даже это вдохновляет. Заодно что-то запомнится из полезного и может даже пригодится. Прибавит уверенности в своих возможностях. Хотя данное видео это скорее пример того, что хорошобы знать. А на ютубе можно найти гораздо больше. (Смотрите каналы: "Игорь Лесник", "Максим Медведев", "Григорий", "Я - Prepper", "Чернолесье", "ЛЕСНЫЕ", "Лысый Бородач", "Primitive Technology", "Адвокат Егоров", "RainMan | Bushcraft" и т.д.). Теги: Выживание, Survival, Бушкрафт, Bushcraft, Автономка, Autonomy, Портал выживальщиков, Preppers, Навыки, Советы, Опыт

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