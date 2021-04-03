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Οι 10 Μηχανισμοί Πρόκλησης Βλάβης απο τα εμβόλια Covid ( Ελληνικοί Υπότιλοι ) The TOP 10 Ways The Shot Will Affect You, Reinette Senum Interviews Dr Sherri Tenpenny
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104 views • April 03, 2021
Οι 10 Μηχανισμοί Πρόκλησης Βλάβης απο τα εμβόλια Covid ( Ελληνικοί Υπότιλοι ) The TOP 10 Ways The Shot Will Affect You, Reinette Senum Interviews Dr Sherri Tenpenny ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΩΙΝΤΕΟ: https://www.brighteon.com/b04004be-de48-44e6-bc65-a3bbdecb8026 . Η δρ Sherri Tenpenny εξηγεί τους 10 μηχανισμούς πρόκλησης βλάβης απο τα εμβόλια covid , στη δεύτερη συνέντευξη στην εκπομπή:
Chew On This! της Reinette Senum.https://www.bitchute.com/channel/reinette-senums-chew-on-this/
H ιστοσελίδα της δρ Sherri Tenpenny https://www.drtenpenny.com/
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ! ΓΙΑΤΡΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ «ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ». ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.youtube.com/watch?v=GXRKbGQiO9E&;t=232s .
Κωνσταντίνος Βαθιώτης : "Το αίνιγμα της Σφίγγας Μια αλληγορία για την παγκόσμια υγειονομική τυραννία του 21ου αιώνα". + Το σχόλιο του Νεκτάριου Δαπέργολα ΚΑΙ ΔΙΔΑΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ. Πηγή : https://www.facebook.com/100000133581237/posts/4358963330784743/ .
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ; https://www.brighteon.com/d6bf53bb-309d-4cd2-a5dc-5c2127a908c8
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1
Chew On This! της Reinette Senum.https://www.bitchute.com/channel/reinette-senums-chew-on-this/
H ιστοσελίδα της δρ Sherri Tenpenny https://www.drtenpenny.com/
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ! ΓΙΑΤΡΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ «ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ». ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.youtube.com/watch?v=GXRKbGQiO9E&;t=232s .
Κωνσταντίνος Βαθιώτης : "Το αίνιγμα της Σφίγγας Μια αλληγορία για την παγκόσμια υγειονομική τυραννία του 21ου αιώνα". + Το σχόλιο του Νεκτάριου Δαπέργολα ΚΑΙ ΔΙΔΑΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ. Πηγή : https://www.facebook.com/100000133581237/posts/4358963330784743/ .
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ; https://www.brighteon.com/d6bf53bb-309d-4cd2-a5dc-5c2127a908c8
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