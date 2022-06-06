UK AIDS OR VAIDS OF THE VACCINATED CAN NOT BE COVERED UP!

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THEY POISONED YOU WITH BIO-WEAPONS IT WAS NOT A WELL SHOT IT WAS A COLLABORATED EVENT TO DEPOPULATE THE WORLD DOWN TO 500 MILLION , THEY ARE PSYCHOPATHS! REPORTEDLY THANK UKRAINE'S NOT SO SECRET BIO WEAPONS FACILITY'S PAID FOR BY THE USA , EU AND ISRAEL/UK MONEY£££$$$$ UBI IS A NWO TRAP - UNIVERSAL BASIC INCOME -
EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
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EYE OF THE PHIZER - https://www.brighteon.com/f206f8b4-a022-41a1-99e4-b19de5414c33
UK WHEEL OF PAGANS - https://www.bitchute.com/video/7ZZGxU0vnRrH/
CEREBRAL ORGANOIDS ITS TIME TO LEARN ABOUT BIO WEAPONS FUNDING AND ISRAEL - https://www.brighteon.com/e59e8546-eafe-4a7b-9cff-074c4015cb5a
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BILL GATES IS A BROKEN MAN - https://www.brighteon.com/8b3970b4-85c5-47ef-aaa3-eb82b3017b28
RUSSIA PROVIDES FURTHER EVIDENCE OF ALLEGED BIOWEAPON LABS IN UKRAINE | RT - https://www.bitchute.com/video/ejr1BHiEyd2o/
COMMON SENSE FROM SOPHIE COCORAN IN THE UK - https://www.brighteon.com/f847b4a8-b628-49fe-a0cf-9719ee29a03f
RON DEATH SANTOS IS A LYING MURDERING BASTARD - A ZIO ASS LICKER -https://www.bitchute.com/video/V9mJzYxrEguh/ - COPY AND PASTE!
THE REAL PANDEMIC IS NOW! -https://www.brighteon.com/5b686157-7269-413f-a3a6-25147da4af66
THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016