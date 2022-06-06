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UK AIDS OR VAIDS OF THE VACCINATED CAN NOT BE COVERED UP!
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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257 views • June 06, 2022

THEY POISONED YOU WITH BIO-WEAPONS IT WAS NOT A WELL SHOT IT WAS A COLLABORATED EVENT TO DEPOPULATE THE WORLD DOWN TO 500 MILLION , THEY ARE PSYCHOPATHS! REPORTEDLY THANK UKRAINE'S NOT SO SECRET BIO WEAPONS FACILITY'S PAID FOR BY THE USA , EU AND ISRAEL/UK MONEY£££$$$$ UBI IS A NWO TRAP - UNIVERSAL BASIC INCOME -

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UK WHEEL OF PAGANS - https://www.bitchute.com/video/7ZZGxU0vnRrH/


 CEREBRAL ORGANOIDS ITS TIME TO LEARN ABOUT BIO WEAPONS FUNDING AND ISRAEL - https://www.brighteon.com/e59e8546-eafe-4a7b-9cff-074c4015cb5a


 MONKEYPOX - LAB MADE AND GOF UKRAINIAN TWEEKED! - GERMAN BIOPS https://www.bitchute.com/video/Ket1JUPDbrIw/


 BILL GATES IS A BROKEN MAN - https://www.brighteon.com/8b3970b4-85c5-47ef-aaa3-eb82b3017b28


RUSSIA PROVIDES FURTHER EVIDENCE OF ALLEGED BIOWEAPON LABS IN UKRAINE | RT - https://www.bitchute.com/video/ejr1BHiEyd2o/

COMMON SENSE FROM SOPHIE COCORAN IN THE UK - https://www.brighteon.com/f847b4a8-b628-49fe-a0cf-9719ee29a03f

RON DEATH SANTOS IS A LYING MURDERING BASTARD - A ZIO ASS LICKER -https://www.bitchute.com/video/V9mJzYxrEguh/  - COPY AND PASTE!

THE REAL PANDEMIC IS NOW! -https://www.brighteon.com/5b686157-7269-413f-a3a6-25147da4af66

THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016

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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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