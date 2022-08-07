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ΑΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ. ΑΝ Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΑΓΑΠΗ...
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3 views • August 07, 2022

ΑΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ. ΑΝ Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΑΓΑΠΗ. ΑΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ...  ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ https://ugetube.com/watch/61eVkt4PXnGRTJe , https://rumble.com/v1f4z0r-christ-is-the-only-true-paradise.html .

 .


Η Ένωσή μας με τον Άγιο Θεό Πατέρα μας δια της Σταυροαναστάσιμης Αγάπης του Χριστού είναι ο μοναδικός Σκοπός της ζωής μας («ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΑΘ’ ΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΓΕΝ. 1 ,26») και ο αιώνιος Αληθινός Παράδεισος που βιώνουμε ήδη από αυτή την ζωή αν δεν του δίνουμε το φιλί του Ιούδα αμετανόητοι.  ΓΙΑΤΙ Η ΚΟΛΑΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΒΙΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ, ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.


Ο Χριστός ως ο Μονογενής Υιός του Θεού και Ομοούσιος του Θεού Πατρός είναι Η Ενσάρκωση του Θείου Λόγου, Η Οδός, Η Αλήθεια, Η Σωτηρία, Ο μοναδικός Μεσσίας μεταξύ Θεού και ανθρώπων, Η Αιώνια μοναδική αληθινή Αγάπη, Η Δικαιοσύνη και Ο μοναδικός Παράδεισος της αιώνιας Χαράς της Σταυροαναστάσιμης Αγάπης του για μένα τον αμαρτωλό και πτωχό στο πνεύμα.
Γιατί «πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων (Ιακ. 1:17 )».


Θαρρώ αν δεν βιώνουμε την Χαρά της Σταυροαναστάσιμης Αγάπης και Αλήθειας του Χριστού από αυτή την ζωή δεν πρόκειται να βιώσουμε τον Παράδεισο της Θείας Χάριτος στην αιώνια ζωή. 


 ΥΓ.  Ο  ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΑΡΟΛΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΩΝ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΩΣ «Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ» ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥΣ…
      

Η Εκκλησία είναι το ΑΡΡΗΚΤΑ ΕΝΩΜΕΝΟ Θεανθρώπινο Σώμα του Χριστού με Μέλη του τον πιστό κλήρο και λαό ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ https://rumble.com/v1f32jf-christ-is-the-true-love.html ,
https://www.brighteon.com/f0980ed7-368b-4dc1-8076-70ba9fb1c177 , https://ugetube.com/watch/MLKpD7uk8ObgXOv . 


Ευχαριστώ θερμά τους ελάχιστους διαδικτυακής συκοφάντες που έγιναν η αφορμή να φτιάξω ολόκληρο βίντεο για την Σταυροαναστάσιμη Αγάπη του Χριστού που ως ο Ενσαρκωμένος Άγιος Λόγος του Θεού είναι ο μοναδικός αιώνιος Παράδεισος της αθάνατης ψυχής μας!!!  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟ ΘΕΑΡΕΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ…


ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .

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