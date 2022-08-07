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Η Εκκλησία είναι το ΑΡΡΗΚΤΑ
ΕΝΩΜΕΝΟ Θεανθρώπινο Σώμα του Χριστού με Μέλη του τον πιστό κλήρο και λαό ΚΑΙ
ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ https://ugetube.com/watch/MLKpD7uk8ObgXOv , https://rumble.com/v1f32jf-christ-is-the-true-love.html .
Σε αυτό το Πανάγιο Σώμα της Εκκλησίας δεν είναι δυνατόν να αποτελούν Μέλη
της οι ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ εχθροί του Θεού, αιρετικοί, οικουμενιστές, πανθρησκειαστές,
σιωνιστές «Ιούδες» ειδωλολάτρες που προδίδουν τον Χριστό και την Μία Αγία
ορθόδοξη Εκκλησία Του διαστρεβλώνοντας τον Άγιο Λόγο Του, διδάσκοντας άλλο
Ευαγγέλιο, βλασφημώντας το Άγιο Πνεύμα του Θεού και για αυτό αποχωρίζονται από
την Εκκλησία και αναθεματίζονται από τον Θεό, «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ
οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ.
1,8)»… Γιατί οι δήθεν ορθόδοξοι αμετανόητοι αιρετικοί οικουμενιστές ακόμη και
αν νομίζουν απατηλά ότι ευρίσκονται εντός της Εκκλησίας επειδή είναι μέσα στους
τέσσερις τοίχους του ναού και υποτίθεται τελούν Θεία Μυστήρια δεν είναι δυνατόν να αγιάζονται χωρίς την
αληθινή ορθόδοξη Πίστη που μας παρέδωσε ο Αναστημένος Θεάνθρωπος Χριστός και οι
άγιοι Απόστολοι και Θεοφόροι Πατέρες μας, Μάρτυρες και Ομολογητές της
διαχρονικής μοναδικής αληθινής Μίας Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΣΟΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΝΗΣΤΕΙΑ, ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ["ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ" http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ] ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΛΟΓΩ ΔΙΩΓΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΙΕΡΟ ΠΛΕΟΝ ΝΑΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ! https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ...
ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ «ΑΛΑΘΗΤΟΣ»,
ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ
ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ. Η
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΓΙΑΤΙ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΝ
ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ
ΜΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΟΙ
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ…
ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΜΥΡΙΑΔΩΝ ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΟΙ… ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥΣ ΡΩΤΑΝΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΓΙΟΜΑΧΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΟΙ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΑ ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΑ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ; ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1970 ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟ...
Ο ΝΕΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ ΤΟ 2006 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ "ΑΛΑΘΗΤΟ" ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΝΑΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ https://www.brighteon.com/1a8ba984-1252-4f8a-ac3c-a3e5f409ec49 ΑΛΛΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ, ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ ΤΟ 1994.. (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/91533868-8cb4-4957-8bb2-2d73af9abeae , https://ugetube.com/watch/KCU5POjDwF9psgg https://rumble.com/v15xwhp-heretic-ecumenism-and-rfid-of-the-antichrist-666.html .