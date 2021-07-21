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ΣΩΖΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΟΧΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ, Ο ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΣ, ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
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24 views • July 21, 2021
ΣΩΖΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΟΧΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ, Ο ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΣ, ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, 21/7/2021 https://ugetube.com/watch/smGKRnzNhwSNHT8 , https://rumble.com/vk5oq2-33857642.html .
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΟΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο Εθνισμός εκφράζει την εθνική συνείδηση, τον πατριωτισμό, ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΔΕΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΙΑΤΙ Ο εθνικιστές θεωρούν ότι το έθνος τους επειδή υπερέχει όλων των άλλων πρέπει να κυριαρχεί ακόμα και με εγκληματικό αιματηρό πόλεμο… Για αυτό καταλήγουν να προβάλουν με έμφαση τον πολιτισμό και τα συμφέροντα του έθνους τους εις βάρος άλλων εθνών (ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ).
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl , https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad .
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς»
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη». Παράγραφος 4: «Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν». ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΒΙΝΤΕΟ: https://ugetube.com/watch/JfSJhKDWrklG5wn , https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
Νόμος 3418: Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».
Σύμφωνα μάλιστα με το Άρθρο 338 του Ν. 4512/2018 ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018: Οποιαδήποτε απόφαση είναι αντίθετη με τις διατάξεις του Ν. 3418/2005 ΦΕΚ 287/Α/28-11-2005, (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) είναι Α Κ Υ Ρ Η.
Άρα η διάταξη του άρθρου 96 του Ν. 4790/2021 ΦΕΚ 48/Α/31-03-2021, περί Υποχρεωτικής υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωναϊό COVID-19 είναι για το καλάθι με τα σκουπίδια του δικτατορίσκου Μητσοτάκη. Επίσης στην σύμβαση του Oviedo 1997 (ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥ – νόμος 2619/1998) στο Άρθρο 2 & το Άρθρο 5, προβλέπεται ότι: ΔΕΝ μπορεί να επιβληθεί καμία ιατρική πράξη με την δικαιολογία του κοινωνικού συμφέροντος χωρίς να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση και κυρίως ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ του Ανθρώπου. Η επιβολή χρήσης μάσκας, τεστ, εμβολίου, καραντίνα, κλπ. αποτελούν ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ σύμφωνα με τον Ν. 3418/2005. ΔΥΟ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΑΝ https://amazonios.net/katarreei-i-ypochreotikotita-gia-test-tis-kyvernisis-mitsotaki-2i-athoosi-arnithentos-sti-patra .
ΚΑΤΩ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ο ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΑΣ
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΟΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο Εθνισμός εκφράζει την εθνική συνείδηση, τον πατριωτισμό, ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΔΕΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΙΑΤΙ Ο εθνικιστές θεωρούν ότι το έθνος τους επειδή υπερέχει όλων των άλλων πρέπει να κυριαρχεί ακόμα και με εγκληματικό αιματηρό πόλεμο… Για αυτό καταλήγουν να προβάλουν με έμφαση τον πολιτισμό και τα συμφέροντα του έθνους τους εις βάρος άλλων εθνών (ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ).
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl , https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad .
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς»
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη». Παράγραφος 4: «Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν». ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΒΙΝΤΕΟ: https://ugetube.com/watch/JfSJhKDWrklG5wn , https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
Νόμος 3418: Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».
Σύμφωνα μάλιστα με το Άρθρο 338 του Ν. 4512/2018 ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018: Οποιαδήποτε απόφαση είναι αντίθετη με τις διατάξεις του Ν. 3418/2005 ΦΕΚ 287/Α/28-11-2005, (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) είναι Α Κ Υ Ρ Η.
Άρα η διάταξη του άρθρου 96 του Ν. 4790/2021 ΦΕΚ 48/Α/31-03-2021, περί Υποχρεωτικής υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωναϊό COVID-19 είναι για το καλάθι με τα σκουπίδια του δικτατορίσκου Μητσοτάκη. Επίσης στην σύμβαση του Oviedo 1997 (ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥ – νόμος 2619/1998) στο Άρθρο 2 & το Άρθρο 5, προβλέπεται ότι: ΔΕΝ μπορεί να επιβληθεί καμία ιατρική πράξη με την δικαιολογία του κοινωνικού συμφέροντος χωρίς να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση και κυρίως ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ του Ανθρώπου. Η επιβολή χρήσης μάσκας, τεστ, εμβολίου, καραντίνα, κλπ. αποτελούν ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ σύμφωνα με τον Ν. 3418/2005. ΔΥΟ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΑΝ https://amazonios.net/katarreei-i-ypochreotikotita-gia-test-tis-kyvernisis-mitsotaki-2i-athoosi-arnithentos-sti-patra .
ΚΑΤΩ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ο ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΑΣ
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
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