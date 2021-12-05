© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
misleidende onduidelijke omicron info, siliconenarm en illegaal cobra vuurwerk
Follow
0
Share
Report
90 views • December 05, 2021
Het lijkt dat ze zeggen dat de vaccins helemaal niet meer werken voor de omicron variant,
dan is de oplossing voor de corona pandemie die al gekend was sedert maart 2020 misschien des te belangrijker:
https://www.brighteon.com/a7167e36-fe68-4e57-9a86-c6f36276159b
De eerste seconde zie je een cartoon met Dee Dee en Dexter van de Dexter's Laboratory TV series.
dan is de oplossing voor de corona pandemie die al gekend was sedert maart 2020 misschien des te belangrijker:
https://www.brighteon.com/a7167e36-fe68-4e57-9a86-c6f36276159b
De eerste seconde zie je een cartoon met Dee Dee en Dexter van de Dexter's Laboratory TV series.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.